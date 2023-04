Tragedia Mediaset, addio alla grandissima conduttrice: non c’è stato più niente da fare

In questo periodo, secondo le più svariate fonti, sembrerebbe che il futuro di Barbara D’Urso è sempre più orientato alla Rai: la conduttrice rilascia una dichiarazione.

Come tutti sappiamo, la nota Barbara d’Urso ha dato il via alla sua carriera televisiva proprio nelle reti che la ospitano tutt’ora, ossia nei canali Mediaset. Il suo esordio arrivò nei lontani anni ’80, dove Barbara si mostrò davanti a tutta Italia grazie all’intramontabile Pippo Baudo, uomo che la scelse per prendere parte assieme a lui all’iconico programma Domenica In.

Da quel momento nessuno è più riuscito a fermarea Barbara D’urso, diventata la vera e propria regina di Canale 5. Proprio per questo la notizia di un eventuale passaggio alla Rai da parte di Barbara D’Urso, donna con ben 43 anni di carriera Mediaset alle spalle, non è stata digerita dal pubblico italiano.

Attualmente la troviamo al timone di Pomeriggio Cinque, ma Barbara d’urso è stato un pilastro anche per Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Questi programmi tuttavia, Mediaset stessa ha deciso di sospenderli. Tante delle sue rivelazioni sono state fatte proprio alla rivista Gente, ma le sue parole hanno creato ancor più confusione nel pubblico. Lei stessa conferma che i due suoi programmi televisivi sono stati chiusi, o quantomeno sospesi.

Dopo infinite interviste dove la conduttrice non fa nulla per smentire le voci che affermano un suo nuovo contratto in Rai, arriva finalmente una dichiarazione.

Barbara D’Urso alla Rai?

In queste settimane di incertezze, molte sono state le ipotesi sul motivo per cui c’è una possibilità di cambiamento per Barbara D’Urso. Una tra queste è il fatto che si pensa che la nota Milly Carlucci, sia intenzionata ad avvicinare la D’Urso a Ballando con le Stelle. C’è anche da dire che un personaggio come Barbara, sarebbe una vera chicca per le reti Rai.

A darci la novità in merito è stata la rivista Gente, che ha deciso di intervistare la conduttrice. I giornalisti chiedono in maniera esplicita alla diretta interessata se ha realmente intenzione di abbandonare la madre Mediaset per passare alla Rai.

La D’Urso, che fino ad oggi è sempre stata discreta sulla questione, ha affermato con aria divertita ai microfoni: “Con me può accadere di tutto. Sono la donna delle sorprese”. Anche sta volta nulla, la nostra Barbara vuole proprio tenerci sulle spine. Oramai sono tutti curiosi del destino della nota conduttrice, ma anche sta volta non ci resta che aspettare ulteriori informazioni.