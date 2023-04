Daniel Nilsson, vi ricordate il grande protagonista di Avanti un Altro? Ecco com’è ridotto oggi

Daniel Nilsson ha fatto battere milioni di cuori: che fine ha fatto il biondissimo “bonus” di Avanti un Altro?

L’abbiamo visto in diverse stagioni di Avanti un Altro, dove con la sua bellezza ha conquistato tutti, tanto che la sua assenza in questa stagione è stata addirittura sofferta dal pubblico. Lui ricopriva il ruolo del “bonus”: chi pescava il suo nome, aveva la possibilità di proseguire, scegliendo un’ulteriore pidigozzo, a patto che il concorrente rispondeva correttamente alla domanda.

Cosa sappiamo di lui? Daniel Patrik Kirsten Nilsson è di orizioni svedesi, ed è nanto a Malmo il 26 Gennaio 1980, è del segno del acquario e ad oggi ha la bellezza di 43 anni, anche se a prima vista ne dimostra dieci in meno.

Tuttavia, dietro al bellissimo ragazzo scolpito, c’è molto di più. Fin da quando è piccolo è un grandissimo appassionato di sport, motivo per cui si iscrive ben presto ad un corso di Hokey sul ghiaccio. Una volta cresciuto, il ragazzo scopre di avere una vera e propria vocazione, finendo per partecipare a diverse partite a livello mondiale e internazionale. L’hockey diventa per Daniel il suo futuro, ma uno spiacevole evento ha dovuto interrompere i suoi sogni.

A 20 anni Daniel Nisson ha avuto un grave incidente che l’ha costretto a fermarsi. Nel frattempo consegue una laurea in Economia, ma non contento del suo stop, si trasferisce in Australia dove trava un’altra vocazione, il surf. Dopo svariati anni in giro per il mondo, decide di stabilizzarsi in Italia, dove inizia la sua carriera come modello. In breve tempo Daniel diventa il “bonus” di Avanti un Altro che conosciamo ad oggi.

Che fine ha fatto Daniel Nilsson

Questa stagione di Avanti un altro ha visto la partecipazione di un nuovo “bonus”, la nuova bellezza italiana Andrea De Paoli. In molti sembrano lo stesso entusiasti del nuovo protagonista, tuttavia, in tanti sono ancora legati all’oramai storico svedese. Sbirciando nel suo profilo Instagram, possiamo vedere che Daniel Nilsson è felicemente impegnato con Maja Ivarsson, conosciuta come Nancy Blond.

L’addio ad Avanti un Altro: il vero motivo

Che il noto svedese è stato sostituito dal programma è una cosa ormai certa, ma il motivo di tale cambiamento è poco conosciuto. In realtà, è stato lui stesso a ritirarsi dal suo ruolo e il motivo l’abbiamo trovato su un post di Instagram.

A parlare è stato “lo iettatore” del programma, dove in un post ha spiegato all’Italia il motivo di tale sostituzione, scrivendo un’osservazione in merito: “Andrea De Paoli ha il difficile compito di sostituire una pietra miliare di Avanti un altro”, riferendosi a Daniel Nilsson. Nel post spiega anche che lo svedese “ha dovuto lasciare la trasmissione per motivi personali”.

Il gesso

Il giovane ex bonus, si ritrae su Instagram con il gesso al piede, in questa foto che lo ritraee all’ospedale scrive: “Non si cammina ma si parla molto. In attesa di operazione”. La frase è riferita alla sua giacenza in ospedale delle scorse settimane.