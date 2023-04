Raffaella Carrà, uscite le foto appena prima della morte: il dettaglio macabro

Dopo la scomparsa di Raffaella Carrà, arriva la foto che ritrae la donna prima della sua morte, un dettaglio in particolare ha colpito tutti.

L’estate del 2021 è stata segnata dalla morte di uno dei volti più iconici della televisione italiana: Raffaella Carrà. La donna è stata una conduttrice di programmi di successo come Canzonissima e Carramba che sorpresa, ma anche una fantastica cantante che conta 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Una donna da una personalità decisa e distintiva, che ha realmente lasciato il segno nel cuore degli italiani con il suo sorriso e l’intramontabile caschetto color platino. Nel 2019, dopo una lunga pausa torna in scena con la conduzione del programma A raccontare comincia tu, talk show che purtroppo si concluse prima del previsto a causa dell’imminente malattia della conduttrice.

Un terribile tumore ai polmoni spense Raffaella Carrà all’età di 78 anni. La malattia è stata devastante, da quanto raccontato dal suo ex Sergio Japino.

La brutalità con cui il tumore ha consumato lentamente la nota Carrà, è stato il motivo per cui si è ritirata dalle scene non appena è venuta a conoscenza della notizia. Il suo annuncio del ritiro è stato davvero brutto, in quanto il pubblico era abituato a vederla in televisione, ma la Carrà non ha voluto mostrarsi in condizioni che l’avrebbero consumata lentamente.

Proprio per questo a noi è rimasto il ricordo di colei che ci ha intrattenuto grazie alla sua grinta e alla sua energia positiva. A distanza di qualche tempo, arriva una foto dove viene ritratta la cantante, qualche settimana prima di morire. In questo scatto è impossibile non notare un dettaglio.

La Carrà prima della sua scomparsa: il dettaglio della foto

Questa foto risale a poco tempo prima della sua morte, quando Raffaella Carrà era in piena lotta contro il suo tumore, ma si fece vedere in occasione di una donazione alla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano. In quel occasione, la Carrà donò una palestra ai volontari.

Durante l’evento, viene immortalata assieme a due di loro, mentre sorregge il quadro di Porto Santo Stefano, tuttavia nella foto è impossibile non notare un dettaglio.

Raffaella, in occasione di questo evento, ha trovato necessario mostrarsi in pubblico, nonostante le sue condizioni di salute, tuttavia indossa la mascherina (che sicuramente è dovuta all’allora attuale pandemia), ma anche un paio di occhiali. Come detto in precedenza, Raffaella volle farsi ricordare con l’immagine più raggiante di sè, motivo per cui la scelta di indossare gli occhiali da sole in un luogo chiuso, non è stata di certo casuale.