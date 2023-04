Carlo Conti, addio al suo grande amore: le cose stanno così | Nessuno lo sapeva

Durante una conferenza stampa, Carlo Conti decide di far uscire la verità: il noto conduttore è realmente intenzionato ad abbandonare la tanto amata Rai?

In questo periodo sono tanti i dubbi che si celano dietro al noto conduttore, tuttavia, molte delle parole dette su di lui si sono rivelate false, ma quali esattamente? Carlo Conti durante la conferenza stampa in occasione della cerimonia di premiazione del David di Donatello, rilascia la sua versione.

Mercoledì 10 maggio è la data ufficiale in cui lo vedremo sul piccolo schermo in occasione di uno dei riconoscimenti cinematografici più prestigiosi a livello nazionale. Alla conduzione del David di Donatello troveremo l’intramontabile Carlo Conti affiancato alla bellissima Matilde Gioli. Durante l’intervista sono già state annunciate le cinquine delle categorie. Conti è molto orgogliso di questa premiazione, in quanto ne condivide appieno i principi e il valore della scena cinematografica.

L’intervista: dal David di Michelangelo alla sua uscita di scena

Per iniziare la sua intervista, il conduttore ha esordito con “Sbrighiamoci che devo portare mio figlio al cinema”. In realtà si trattava di una battuta, infatti, il buon Conti continua il suo discorso: “Credo che sia importantissimo abituare i bambini fin da piccoli ad andare al cinema in sala. Questo è ciò che cercheremo di fare con lo spot di avvicinamento, che vorrei fare in una sala cinematografica, proprio per radicare ancora di più la nostra presenza in un sala e far capire che quello che andremo a premiare sono grandi film che andrebbero visto all’interno di una sala cinematografica. Sarà, ovviamente, una serata con ritmo, poi il David Di Donatello sarà ignudo come sempre… arriviamo all’assurdo con questo politicamente corretto”.

Il riferimento al ‘David di Donatello ignudo’, è dovuto allo spiacevole caso avvenuto in Florida, dove una professoressa di Storia dell’Arte è stata licenziata perché ha mostrato il David di Michelangelo ai suoi studenti di prima media. Un genitore lo ha ritenuto pornografico. Dopo questo discorso con tanto di anticipazioni, Carlo Conti risponde ad alcune domande, in merito alle conduzioni e al suo futuro in Rai.

Carlo Conti rimarrà alla Rai?

Sono numerose le voci che sono girate in questi mesi, talmente tante che, sembrava ormai certa le dimissioni del conduttore dalla Rai. In tanti hanno pronosticato la sua entrata di scena in Mediaset. In realtà, Carlo Conti sta solamente allentando i ritmi di lavoro da quando è nato suo figlio. Il matrimonio con Francesca Vaccaro e la nascita del figlio Matteo, avrebbero inciso sulle sue priorità.

Non per questo Carlo Conti è intenzionato a lasciare la Rai, a dimostrallo è anche il fatto che a fine Aprile, Conti presenterà la nuova edizione de I Migliori anni, dove rivela che il format verrà modificato, ma rimmarrà comunque il gioco della memoria finale.

“Sono dell’idea che i format vadano sempre attualizzati e per questo motivo ci saranno delle novità”.

Durante l’intervista, viene chiesto al conduttore se realmente ha intenzione in un futuro prossimo di abbandonare le conduzioni Rai, in seguito alle nuove proposte lavorative che sembrerebbero essergli arrivate. Carlo Conti molto divertito afferma: “L’ho lette anche io e posso dire che mi fanno sorridere”. Così il conduttore, anche sta volta ha smentito le voci insistenti.