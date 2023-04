Harry e Meghan furiosi, hanno perso una preziosa alleata: tutta colpa di William

Il Principe William ha messo a segno un importante obiettivo personale che rappresenta allo stesso tempo una sconfitta per Harry e Meghan: l’episodio.

Con l’incoronazione di Re Carlo sempre più vicina, il clima tra le fila della famiglia reale inglese continua ad essere teso. In questi giorni a peggiorare la situazione è stata la lunga attesa per la decisione di Harry e Meghan invitati a Londra per l’evento più atteso di questo 2023.

Dopo giorni di grande indecisione, il responso è arrivato: Harry sarà all’incoronazione mentre Meghan ha scelto di restare a casa. La scusa scelta dalla coppia è legata al fatto che il 6 maggio sarà anche il compleanno del piccolo Archie. Secondo invece i ben informati la duchessa del Sussex non tornerà mai più a Londra.

Al suo arrivo Harry si troverà quindi da solo faccia a faccia con la sua famiglia e soprattutto con il fratello William che di recente gli ha confezionato un nuovo colpo basso.

Harry e Meghan, il braccio di ferro con William: l’ultimo colpo di scena

William ed Harry sono sempre stati profondamente legati ed anche con l’arrivo di Kate nella loro vita, nulla è cambiato. Il ribaltone nel loro rapporto è andato in scena quando invece Meghan ha fatto il suo arrivo a corte. I due fratelli in poco tempo sono finiti l’uno contro l’altro anche a causa di alcune accuse della Markle contro la cognata. In ultimo poi anche Harry ha accusato il fratello di averlo aggredito.

Una situazione peggiorata nel corso di queste settimane con William a quanto pare furioso con il fratello per aver impiegato giorni prima di decidere cosa fare all’incoronazione. Come se non bastasse proprio il Principe del Galles ha di recente messo a segno un colpaccio che potrebbe aver fatto infuriare il fratello. William e Kate hanno infatti assegnato un ruolo nel comitato organizzativo degli Earthshot Prize a Jacinda Arden.

Jacinda Arden divide Harry e William: il motivo

La decisione di affidare questo ruolo al noto ex primo ministro della Nuova Zelanda non sembra convincere gli inglesi. Allo stesso tempo però rappresenta un colpo basso ad Harry e Meghan. I duchi del Sussex in passato hanno infatti provato in tutti i modi a fare di lei una preziosa alleata.

Non a caso, la Arden è stata anche coinvolta nel progetto Live to Lead di Harry e Meghan in collaborazione con Netflix. La donna in un secondo momento ha poi raccontato di aver preso parte al progetto prima dell’arrivo dei Sussex. Una conferma in tal senso sembrerebbe arrivare proprio dalla decisione di collaborare con William e Kate.