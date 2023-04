Benedetta Rossi esce allo scoperto: il marito Marco se n’è andato | Ecco il motivo

Marco, Marito della nota food blogger Benedetta Rossi, è andato via lasciando Benedetta da sola: a raccontacelo è lei su Instagram.

Una donna genuina con la passione della cucina: queste sono le caratteristiche che hanno fatto affezionare il suo pubblico che la segue oramai da anni sul suo canale youtube e sul suo programma Fatto in Casa Per Voi.

Benedetta Rossi dal suo esordio, ha sempre insegnato le sue ricette dal sapore genuino e tradizionalista, che fanno trasparire tutta la sua tradizione di origini marchigiane. Assieme a lei, suo marito, nonché socio di una vita Marco Gentili, che abbiamo avuto modo di conoscerlo in quanto ha fatto diverse apparizioni nel programma.

I due vivono in quello che un tempo era il loro agriturismo, godendosi la natura e naturalmente, la buona cucina. Marco Gentili, oltre ad essere marito di Benedetta dal 2009, è anche il fondatore di Mauri Media SRL, società che si occupa delle campagne marketing legate a Benedetta Rossi. L’uomo inoltre, si occupa del montaggio dei video della food blogger.

Un rapporto a 360° gradi quello dei due, tuttavia, non molto tempo fa Benedetta annuncia ai suoi fan un episodio insolito: il marito è andato via. In realtà questa lontananza non è durata molto, ma quanto basta per lasciare da sola la nostra Benedetta. Marco si sarebbe assentato da casa per andare a trovare il suo storico grande amore.

Marco se n’è andato in America

L’episodio è accaduto l’anno scorso e Benedetta in quel occasione ha condiviso questo momento di solitudine con i suoi follower. Purtroppo in quel periodo la food blogger era molto impegnata per il lavoro, motivo per cui non ha potuto neanche seguire in nessun modo il tanto amato marito.

Marco in realtà, ha fatto tutta questa strada per raggiungere il suo grande amore, ossia il Basket americano. Il marito di Benedetta non è andato di certo alla ricerca di un’altra donna, bensì ad assistere a una partita di NBA. Benedetta, sul suo canale Instagram ha aperto un box di domande dove successivamente ha svelato ai suoi fan, la scelta del marito di intraprendere questo lungo viaggio tutto da solo.

Il ritorno a casa

Per fortuna tra la coppia non c’è nessuna crisi, il marito pochi giorni dopo è rientrato a casa dalla sua amata. A dimostrarlo è proprio Benedetta in diversi scatti insieme a lui e al loro meraviglioso cane. Il matrimonio di Benedetta e Marco Gentili, nonostante la breve lontananza, è sano e salvo.