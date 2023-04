Daria Bignardi, la malattia carnefice: “Mi sono arresa” | La sua vita cambiata per sempre

La stimatissima giornalista Daria Brignardi, a distanza di anni prende consapevolezza del suo disturbo, lanciando un forte messaggio a tutta Italia.

La nota Daria Brignardi, è una delle figure più stimate nel panorama televisivo. Ad oggi è una giornalista, conduttrice televisiva, scrittrice ma anche ex dirigente d’azienda. La sua carriera inizia in vesti di giornalista, dove dopo un certo periodo che ha vissuto a Londra, si trasferisce a Milano per collabborare con il noto settimanale Panorama.

Da quel momento inizia la sua carriera, che ben presto arriverà nel piccolo schermo. Nel 1991 infatti, si ritaglia il suo spazio in Rai, affiancata da Gad Lerner nella trasmissione Milano, Italia. La conduttrice non si ferma, spopolando anche in Mediaset, conducendo diversi reality show.

Non tutti infatti ricorderanno che Daria Brignardi ha battezzato uno dei più grandi reality show in Italia, ossia il Grande Fratello, conducendo il programma nelle prime due storiche stagioni.

Il nome di Daria Brignardi si fa sempre più importante, come la sua presenza televisiva, la conduttrice sbarca anche su La 7. Nonostante il suo cambio di carriera, Brignardi non rinuncia alla sua più grande vocazione: il giornalismo. Ha collaborato con riviste importanti come Vanity Fair, ha diretto Donna ed è stata pure direttrice di Rai 3 per un anno.

Una grande donna, che ha sempre nascosto silenziosamente il suo dolore, che ha lei in primis ignorato, fino a che non ha detto basta “mi sono arresa”, ma a cosa esattamente?

Il cambiamento di vita

Una vita fatta di gioie e di successi quella di Daria Brignardi che tuttavia, nasconde un grande dolore dovuto ad alcuni importanti episodi della sua vita, che ammette essere stati “il motore di tutto quello che facevo”. Il primo tra tutti è sicuramente la lotta contro il tumore che l’ha travolta, ma che per fortuna è riuscita a combattere. La seconda battaglia, è la consapevolezza e la convivenza della sua ansia ossessiva.

Il disturbo è stato ereditato dalla madre e a distanza di anni, la giornalista si confessa ai microfoni di Vanity Fair: “Ho avuto una madre malata di ansia ossessiva e per anni, avendo detestato l’ansia di mia madre e adorato lei, ho rimosso l’idea di soffrirne. Poi ho capito che invece l’ansia dominava anche me, anche se me lo nascondevo e lo nascondevo agli altri.” Conclude affermando: “Alla fine mi sono arresa, l’ho accettata, l’ho usata, ho capito che era il motore di tutto quel che facevo“.

Un motore che l’ha portata ad essere la donna forte e determinata che conosciamo oggi. Daria Brignardi nel suo racconto ha lanciato un bellissimo messaggio che può essere uno splendido esempio per moltissime persone.