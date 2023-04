Terremoto Maria De Filippi, non c’è stato nulla da fare: è successo in queste ore | Non ce l’ha fatta

Decisione clamorosa in casa della rete televisiva Mediaset e con la conduttrice Maria De Filippi coinvolta: nessuno si aspettava una mossa simile.

La rete televisiva Mediaset continua a far discutere gli addetti ai lavori. Questa volta però nulla ha a che vedere con le sfuriate di Pier Silvio Berlusconi e l’argomento trash in prima serata.

Protagonista di questa storia è infatti la nota conduttrice Maria De Filippi ed i suoi ormai storici programmi. In queste ore è infatti arrivata una notizia che ha del clamoroso. Lo storico volto della nota rete televisiva ha deciso, in accordo con i vertici, di fare un passo indietro.

Una decisione che senza dubbio si è rivelata difficile da prendere ma che soprattutto nessuno si aspettava. Un colpo di scena che dobbiamo però analizzare nel dettaglio

Mediaset, cambia tutto per Maria De Filippi: adesso è ufficiale

In casa della rete televisiva Mediaset sono in corso ogni giorno analisi e valutazioni sui format in onda, sulla programmazione ma soprattutto sui dati di ascolto. Proprio questo ultimo dettaglio non da poco ha spinto la rete ad una decisione che nessuno si aspettava e che vede coinvolta appunto anche la De Filippi. La nota conduttrice si è infatti vista costretta a tirarsi indietro e lasciare spazio alla concorrenza.

Come rivelato infatti dal portale Publitalia, la rete ha costretto Maria De Filippi a ritirarsi dalla sfida in programma contro gli Eurovision su Rai 1. Per questo motivo il pubblico dovrà attendere un giorno in più per vedere la finale di Amici. Il talent, di consueto in programma il sabato sera con puntata registrata, non andrà in onda il 13 maggio ma di domenica 14 ed in diretta. Una decisione ragionata ma che ha scatenato una piccola polemica ma vediamo il motivo.

Amici, slitta la finale: scatta subito la polemica

Una decisione come dicevamo che nessuno poteva prevedere se si considera un precedente importante. Lo scorso mese di febbraio, la Mediaset ha infatti deciso di proseguire con la regolare programmazione, sia con il GF Vip che con C’è posta per Te, contro il Festival di Sanremo.

La FINALE di #Amici22 in DIRETTA domenica 14 maggio. Fonte: Publitalia pic.twitter.com/dZ1izHI7ww — AMICI NEWS (@amicii_news) April 12, 2023

La notizia ha come sempre diviso l’opinione sia degli addetti ai lavori che del pubblico. Una piccola parte di spettatori ci sperava per poter seguire entrambi gli eventi. Allo stesso tempo però sono arrivate lamentele perché il giorno successivo è lavorativo e seguire la finale fino a tarda ora sarà difficile. Infine vi sono coloro che hanno accusato la rete ed il format di temere la concorrenza.