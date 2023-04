Addio Adriano Celentano, non ce l’ha fatta a reggere: è finita

Dopo il Festival di Sanremo, Adriano Celentano scrive un post su Instagram dove allude al suo ritiro dalla scena a seguito di un episodio.

Come non ricordare quest’ultima edizione del Festival di Sanremo 2023, che ha distanza di mesi, fa ancora parlare. Infondo, come negare che questa volta kermesse ha fatto discutere più del solito, arrivando anche nel mondo politico, totalmente indignato da questa edizione.

In un’edizione dove abbiamo visto un Marco Mengoni trionfante con il suo splendido brano Due vite, a prendere la scena sono state anche le numerose polemiche di un Festival condotto dall’amatissimo Amedeus, che ha voluto affrontare tematiche molto delicate. Le scene che sono rimaste impresse al pubblico, partono dallo sfogo di rabbia a discapito delle rose sul palco da parte di Blanco, passando dall’annuncio di Fedez a Giorgia Meloni in merito alla legalizzazione della cannabis, finendo per il forte messaggio sull’amore libero di Rosa Chemical.

Proprio quest’ultimo ha indignato gli attuali componenti politi che, considerano questo Festival un sipario di messaggi spinti e poco educativi per il pubblico. D’altronde parliamo di giudizi di organi conservatrici, ma la cosa più preoccupante è la loro richiesta, le dimissioni di Stefano Coletta, il direttore di Rai 1.

“È il Festival più visto dal 1995, l’Italia si è fermata chiediamoci perché”, Ribatte Coletta in una rassegna stampa, contro le accuse ricevute. “Tifiamo tutti per portare il miglior prodotto televisivo possibile. Sanremo fa sempre discutere, ma (…) è un lavoro che vuole parlare a chi guarda la tv, senza indottrinamento, ma portando il miglior lavoro possibile”. Dietro il Festival di Sanremo infatti, c’è un grande lavoro, dove l’obbiettivo principale è quello di intrattenere il pubblico, ma anche di lanciare messaggi in linea con il cambiamento generazionale.

Tra le tante dichiarazioni lanciate, anche Adriano Celentano, con il suo solito sarcasmo pungente che lo contraddistingue, ha voluto dire la sua. Il suo commento tuttavia, non è stato di certo casuale, come non lo è la dichiarazione che allude le sue dimissioni.

Adriano Celentano: “Mai più in televisione”

In tutto questo polverone, anche Matteo Salvini ha voluto dire la sua in merito a questa edizione del Festival di Sanremo: “Ho scoperto chi ha vinto solo stamattina, auguri al vincitore. Non commento altro, sicuramente una riflessione sulla gestione Rai nel suo complesso andrà fatta”.

Nonostante che, l’ex premier della Lega si sia abbastanza estraniato dalla questione, non ha mancato di certo la puntualizzazione su l’organizzazione di questo Festival di Sanremo e su come sono state affrontate determinate dinamiche. In questo clima di bufera, anche Adriano Celentano ha lanciato la sua provocazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)

“Anche stamattina ho letto i giornali, ora è certo, non potrò più tornare in televisione”. Celentano allude al fatto che da tempo è stato oggetto di polemiche incontenibili che hanno sempre messo a repentaglio la sua carriera. Non si è espresso palesemente questa volta, ma il suo messaggio è riferito alle polemiche scatenate dal governo in carica, dove Celentano è assolutamente contrariato.