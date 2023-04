Uomini e Donne, tragedia per lui: coinvolto in un gravissimo incidente | Ecco com’è ridotto

Un noto ex cavaliere del Trono Over del dating show Uomini e Donne è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente: le ultime sulle sue condizioni.

Uomini e Donne fa compagnia al pubblico di Canale 5 da ormai più di 25 anni. Negli ultimi tempi la conduttrice Maria De Filippi ha anche modificato il programma con l’aggiunta del Trono Over a quello invece Classico. Novità che hanno attirato ancora di più l’attenzione del pubblico.

Questo ha avuto anche un secondo effetto sui telespettatori che si sono ancora di più affezionati non solo al programma ma anche ai protagonisti. Tronisti, corteggiatrici, cavalieri e dame sono seguiti sui social e tutti sono attenti ad ogni loro movimento.

In queste ore però tutti si sono ritrovati con il fiato sospeso ed a causa di un grave incidente con protagonista proprio un ex cavaliere del noto format.

Uomini e Donne, ex cavaliere in pericolo: ecco di chi si tratta

Nello studio di Uomini e Donne si sono avvicendati numerosi cavalieri che sono anche divenuti iconici per il pubblico della nota trasmissione. In alcuni casi hanno conquistato subito il pubblico mentre altri hanno diviso l’opinione dei telespettatori. Questo è per esempio il caso del cavaliere di cui stiamo parlando e che ha fatto parte del parterre maschile per poco meno di un anno.

Nel dettaglio si tratta di Diego Tavani che in studio è stato protagonista di due frequentazioni serie. La prima con Ida Platano e finita quando lui non ha accettato di lasciare lo studio con lei. La seconda invece con Aneta che ha spinto il cavaliere a lasciare lo studio ma la loro storia è poi finita pochi mesi fa. In queste ore invece è arrivata la notizia del suo incidente e le rivelazioni sulle sue condizioni.

Diego Tavani, l’incidente gravissimo: come sta adesso

In queste ore ha deciso di rompere il silenzio sull’incidente lo stesso Diego. L’ex cavaliere ha raccontato su Instagram: “Questa notte…Due fari…Lo stritolio delle gomme…Un rumore forte…Il buio. E poi il miracolo. Guardi su e capisci che qualcuno, per centimetri, ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso…Ancora posso vedere mio figlio crescere“.

A quanto pare quindi Diego ha rischiato di perdere la vita nell’incidente ma allo stesso tempo è qui per raccontare come sono andate le cose. Una piccola buona notizia quindi rispetto a quella che poteva essere una notizia tragica per tutti i coinvolti in questa storia.