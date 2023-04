Mediaset, il volto del programma colpito dalla gravissima malattia: “So chi mi ha infettata” | Si parla di HIV

La conduttrice televisiva di Mediaset, Elena Di Coccio lascia senza parole Silvia Toffanin con la sua storia: la verità su come ha contratto l’HIV.

Una vita difficile quella della nota conduttrice e figlia d’arte, Elena Di Coccio. Il suo passato è stato segnato da un’infanzia difficile e dall’uso di droghe. Questo è quello che racconta nel suo libro Cattivo sangue, dove ripercorre tutte le tappe della sua esistenza: la morte del fratillino di tre anni, il suicido della madre, fino ad arrivare al momento in cui scopre di essere sieropositiva e lotta silenziosamente contro la malattia.

Un segreto che si porta dietro da ben 21 anni: “Nascondevo le medicine nel frigo dietro la lattuga perché nessuno le vedesse”. La dichiarazione della sua malattia non è stata un caso, ma un’introduzione del suo libro autobiografico. L’annuncio ufficiale l’ha fatto nello studio de Le Iene, dove Elena si dichiara con un toccante monologo in diretta. Sabato 8 aprile invece, la conduttrice decide di raccontare la sua storia a Verissimo, assieme ad una Silvia Toffanin rimasta senza parole.

Dopo 21 anni di silenzio, Elena decide di rivelare al mondo il suo dolore, ripercorrendo tutte le tappe fino ad oggi e mostrando al pubblico la sua forza, quella che ha acquisito. Una storia toccante che possiamo interpretare come una sorta di sfogo per la conduttrice.

In ogni pagina si racconta a cuore aperto, narra tutto tranne il modo in cui ha contratto l’HIV, motivo per cui, in studio Elena rilascia la sua dichiarazione in merito.

Come ho contratto l’HIV: la rivelazione di Elena Di Coccio

Nel suo libro Elena racconta il suo percorso segnato dalla droga: “La dipendenza ti crea una situazione di benessere e, soprattutto, un’alternativa: ti impegna, anche quando poi si gira e ti mostra l’altra faccia della medaglia. Il tuo impegno diventa anche cercare di uscire dal buco”. Tuttavia, ammette che non è stato questo il modo in cui ha contratto l’HIV. Di Coccio sa benissimo cosa è successo, ma non ha parlato a causa delle ripercussioni che questa persona avrebbe avuto.

Una relazione Stabile

Alla domanda di Silvia Toffanin, che le ha chiesto se avesse idea di come ha contratto l’HIV, la Di Coccio è stata chiara in merito. Elena sa perfettamente da chi ha contratto l’HIV, tuttavia non ha intenzione di rivelare il nome.

Alla domanda infatti, risponde: “Se ho un’idea di come ho fatto a infettarmi? Sì. Non l’ho raccontato nel libro perché chi mi conosce personalmente poteva rintracciare il perimetro e non volevo che qualcuno potesse ricevere una telefonata sgradita. Ma era dentro una situazione di relazione stabile”.