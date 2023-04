Mara Venier, la straziante notizia ricevuta negli studi della Rai: “Lei è morta…” | È successo in queste ore

Nello studio di Domenica In, Elisabetta Gregoraci condivide con il pubblico il grande dolore per la morte della madre.

Il 16 aprile è andata in onda la 31esima puntata di Domenica In. Mara Venier ha visto come ospite in studio la bellissima Elisabetta Gregoraci che si mette a nudo davanti a tutta Italia, raccontando il dolore indelebile per la morte di sua madre Melina. Durante l’intervista, la showgirl racconta anche il rapporto con il suo ex marito Flavio Briatore.

In realtà, la coppia si è divisa il 23 dicembre 2017 senza alcun tipo di dramma, visto che la separazione è avvenuta di comune accordo. Nonostante ciò, da quanto afferma Elisabetta Gregoraci, non è facile mantenere un equilibrio stabile in quanto Briatore si rivela ancora geloso di lei. Il motivo è abbastanza semplice: nonostante l’amore tra i due sia già concluso da tempo, la presenza di un altro uomo al fianco del figlio Nathan, non sarebbe vista di buon occhio dal papà Briatore.

Tuttavia, durante l’intervista Elisabetta Gregoraci afferma: “È un grande padre ed è molto legato a Nathan, è lui che gli concede più libertà, io sono quella che mette i paletti. Con lui ho un bel rapporto, ci vogliamo molto bene. È la mia famiglia, trascorriamo molto tempo insieme, ed è il papà di mio figlio. Ci capita di litigare e in quei casi gli chiudo il telefono in faccia, ma poi si risolve tutto”.

La famiglia si ritrova spesso a condividere giornate tutti insieme, proprio questi momenti fanno riaffiorare il ricordo della madre Melina. In questa intervista infatti, Elisabetta Gregoraci decide di raccontare a Mara e al suo pubblico, il dolore che non supererà mai.

Elisabetta Gregoraci: la straziante perdita della madre

La sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha fatto emergere la sofferenza per la grande perdita della madre avvenuta nel 2011, a causa di un tumore al seno. “lei era una mamma stupenda, ha sempre lottato.. Aveva 38 anni quando si è ammalata, però non ha mai smesso di lottare, non si è mai fermata, anche quando non c’era più niente da fare”.

Nonostante siano passati diversi anni, la showgirl racconta: “Dicono che il tempo aiuti, ma non è vero. Quando poi ci sono delle ricorrenze particolari sto ancora più male. Lei è morta giovanissima, si è ammalata per la prima volta a 37 anni, e ora rimane soltanto un vuoto incolmabile. Vorrei parlarle e chiederle consigli. Quando se ne è andata, Nathan Falco aveva appena compiuto un anno. Il giorno della sua nascita l’ha tenuto in braccio tutto il tempo, come se già conoscesse il suo destino. Scrivo spesso lettere a Nathan, perché ricerco sempre la calligrafia di mia madre”.

Nathan aveva solo un anno quando è morta la nonna, per questo motivo Elisabetta soffre molto nel sapere che il piccolo non ricorderà mai di questa figura, che tuttavia rimarrà sempre impressa nel cuore della showgirl.