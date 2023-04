Oriana Marzoli spiazzata, da Daniele non si aspettava una mossa simile: la decisione sulla convivenza è tragica

Oriana Marzoli ha parlato del tema della convivenza con Daniele Dal Moro una volta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: ecco cosa hanno deciso.

In occasione dell’ultima edizione andata in onda del GF Vip, il pubblico ha deciso di premiare il percorso di Nikita Pelizon in finale. La modella triestina ha quindi vinto superando anche la sua ultima avversaria Oriana Marzoli rimasta a bocca asciutta ad un passo dal successo.

Un traguardo che pensava di meritare visto quanto fatto all’interno della casa più spiata d’Italia. In realtà però l’influencer venezuelana ha in parte vinto il reality soprattutto dal punto di vista sentimentale. Una volta spente le luci delle telecamere, Oriana ha infatti trovato Daniele Dal Moro ad attenderla.

In casa hanno vissuto momenti di alti e bassi ma a quanto pare adesso sembrano decisi a fare sul serio ed hanno parlato anche di convivenza.

Oriana Marzoli, ipotesi convivenza con Daniele: la rivelazione

Oriana dopo la fine del GF Vip ha trovato Daniele fuori dagli studi ad attenderla. L’ex gieffino è stato infatti squalificato ad un mese dalla fine del reality e per questo non è stato invitato in studio per la finale. Da quel momento i due non si sono mai lasciati ed a quanto pare sembrano fare sul serio.

Come riportato da tuttogossipnews, alcuni giorni fa i due ex gieffini si sono collegati insieme nel corso di una room su Twitter. Qui hanno avuto modo di confrontarsi con i fan che hanno dato loro alcuni consigli su quanto non hanno visto in casa. In un secondo momento però hanno chiesto loro di rivelare i piani per il futuro. I due hanno raccontato di aver sentito molto la mancanza l’uno dell’altro, di essere pronti anche per una convivenza e magari proprio a Verona.

Oriana e Daniele, il loro rapporto dopo il GF: tutti i dettagli

In casa i due hanno avuto non pochi problemi da gestire e spesso si sono affrontati anche con toni e modi molto duri. Gran parte del pubblico sembrava non credere alle intenzioni dei due e soprattutto a quelle di Dal Moro. Una volta fuori però il gieffino si è reso protagonista di alcune sorprese speciali per la compagna.

Inoltre in questi giorni non si sono mai separati ed anzi il bel veronese ha accompagnato Oriana in tutti i suoi spostamenti. Una buona notizia per i due che in casa hanno sempre dato ascolto alle paure mentre adesso sembrano concentrati molto sul viversi.