Nicole Murgia, dopo il GF Vip è finita così: ecco come si è ridotta

L’ex attrice Nicole Murgia non si nasconde e rivela di essere pronta per una nuova avventura in un noto format in onda su Canale 5.

Nicole Murgia ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip in corsa ossia nel periodo delle festività natalizie. Il suo percorso è quindi durato meno ma allo stesso tempo si è rivelato essere ricco di colpi di scena.

La gieffina è prima finita al centro di alcune accuse di violenza da parte dell’ex Andrea Maestrelli, poi ha fatto discutere per questioni di cuore. In un primo momento sembrava essere interessata sia ad Antonino Spinalbese che a Daniele Dal Moro, poi è finita nel triangolo tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Tutte ipotesi che alla fine non si sono concretizzate e l’ex gieffina ha lasciato il reality ancora una volta da single ma adesso potrebbe tentare una nuova strada.

Nicole Murgia, pronta a mettersi in gioco: candidatura a sorpresa

Sono trascorse ormai diverse settimane dalla sua uscita di scena dopo l’esperienza tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. L’ex attrice ha quindi deciso di rompere il silenzio ed ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una recente intervista al settimanale Chi. Nel farlo ha parlato non solo della sua esperienza in casa ma anche dei suoi prossimi progetti.

Inoltre, in merito alla sua situazione sentimentale ha confermato di essere single e non ha negato di poter essere interessata ad una nuova occasione e magari nello studio del dating show Uomini e Donne. A tal proposito ha infatti dichiarato: “Non ci ho mai pensato davvero ma, con la sfortuna che ho avuto in amore, sarebbe un’idea“. L’ex gieffina potrebbe quindi seriamente partire con questo obiettivo in vista di settembre e regalare l’ennesimo scossone alla sua vita privata.

Nicole Murgia, tutto sulla sua vita sentimentale: un matrimonio alle spalle

La Murgia ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip da single ma allo stesso tempo da madre di due figli, i piccoli Matias e Luca. I bambini sono nati dal suo matrimonio con il calciatore Andrea Bertolacci da cui si è di recente separata e a quanto pare a causa della distanza e del lavoro di lui.

Dopo la fine di questo matrimonio ci sarebbe invece stata la sua frequentazione con Andrea Maestrelli che al momento si trova ancora nella casa più spiata d’Italia. Il gieffino ha anche incontrato i figli dell’ex attrice e per questo avrebbe anche scelto di tutelarla in diretta dalle accuse di violenza domestica.