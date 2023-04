Christian De Sica, dopo decenni di silenzio dice tutto su Paolo Conticini: “È più di un amante per me è…”

Christian De Sica, dopo anni pieni di pettegolezzi sul suo rapporto con Paolo Conticini, ammette: “E’ più di un amante per me”.

Il noto comico amato dal pubblico italiano, è stato per diversi anni sotto torchio a causa del rapporto con il collega Paolo Conticini. I due attori infatti, sono sempre stati legati da una bellissima amicizia, quasi viscerale.

Christian De Sica è spossato da diversi anni con la sorella di Carlo Verdone, Silvia: dal loro amore sono nati due figli. Nonostante che, il loro rapporto matrimoniale sembra essere stato sempre molto roseo, Christian è sempre stato oggetto di gossip, in quanto si vociferava che tra lui e il suo collega ci sia stata una storia sentimentale.

Le dichiarazioni tuttavia, sono sempre state infondate, in quanto non c’è mai stata una prova tangibile o qualunque tipo di dichiarazione che riportasse ad una veridicità della cosa.

De Sica si è sempre estraniato a questo tipo di pettegolezzi, se non fosse per un unica rivelazione lanciata tanti anni fa dallo stesso. Durante una vecchia intervista a Diva e Donna, De Sica decide di dire la verità senza alcun filtro.

La verità sul Rapporto tra Christian De Sica e Paolo Conticini

Christian De Sica non nega assolutamente di aver un grande rapporto d’amicizia con il collega, per cui prova una grande stima. Non rinnega sopratutto, come iniziò tale amicizia. “Paolo è un uomo serio, perbene, cui voglio molto bene. Sono molto attaccato a quest’uomo da quella volta che ho rischiato seriamente di morire… Capodanno del Duemila, a Cortina esco di casa con mia figlia per vedere i fuochi e mi arriva un petardo dritto in un occhio. Una tragedia. Lui mi era grato. L’avevo fatto lavorare nel cinema quando era un ragazzetto che mi faceva d’autista, prima ancora si arrangiava da buttafuori”.

Per quanto riguarda il rapporto amoroso tra i due, De Sica chiarisce: “Vi assicuro che è una gran fregnaccia! Questa fregnaccia pazzesca mi è rimasta addosso da quasi vent’anni, da quando ho fatto ‘Uomini, uomini, uomini’, storia di quattro amici omosessuali, e sono diventato amico di Paolo. Tu pensa che i miei figli lo chiamano zio. Ieri sera eravamo a cena io, mia moglie, lui e la sua fidanzata”.

Il motivo per cui sono nati questi pettegolezzi, è l’estrema vicinanza tra i due, tuttavia De Sica racconta con affetto: “Mi è stato vicino con mia moglie al Policlinico Gemelli per quattro mesi e mezzo. Non lo posso dimenticare. Mi faceva la barba, mi puliva il sedere”. Dopo l’aneddoto, Christian De Sica ci tiene a concludere ironizzando: “Paolo è più di un amante. È come un altro fratello. Se avessi questa inclinazione lo direi. Il punto è un altro. Se hai successo, denaro, una bella famiglia, finisce che stai sulle palle a molti. Qualcosa devono trovare. È un paese di matti il nostro”.