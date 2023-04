Alfonso Signorini incredulo, pronta a tornare in studio: vuole riprendersi il suo posto

Dichiarazioni inaspettate per il conduttore Alfonso Signorini che potrebbe vedere la sua collega fare ingresso nel suo studio ancora una volta.

Dopo sei mesi intensi e ricchi di emozioni, Alfonso Signorini ha portato a termine anche la settima edizione del Grande Fratello Vip. Questa volta non si è rivelato essere semplice e non a caso si è visto costretto a subire anche una sfuriata di Pier Silvio Berlusconi.

In ogni caso ha portato a casa il risultato e soprattutto ha già rivelato di essere stato confermato dalla rete in vista di settembre. Il conduttore farà ritorno quindi nello studio del noto reality per una nuova avventura e non sarà da solo.

Con lui ci saranno anche due opinioniste ed a tal proposito in queste ore è arrivato il clamoroso passo indietro di una nota ex protagonista.

Alfonso Signorini, l’addio di Sonia e Orietta: il colpo di scena

Durante l’ultima edizione del noto reality andata in onda, il conduttore non ha affrontato tutto da solo ma in compagnia di due opinioniste. Per l’occasione Signorini ha scelto di affidare questo ruolo a Sonia Bruganelli per il secondo anno di fila e ad Orietta Berti al suo esordio in queste vesti. Entrambe hanno affrontato questo ruolo con modi di fare diversi ma sono poi arrivate allo stesso epilogo.

Sia Sonia che Orietta hanno di recente rivelato di voler lasciare il ruolo a settembre ed hanno anche consigliato a Signorini i nomi delle loro sostitute. Dopo il gran finale però qualcosa potrebbe essere cambiato e per entrambe le protagoniste. Per quanto riguarda Orietta vi è a quanto pare un contratto biennale firmato da ambo le parti. Sonia invece in queste ore potrebbe aver fatto un clamoroso passo indietro.

Sonia Bruganelli, la sua rivelazione sul GF Vip: ribaltone in studio

La nota autrice televisiva e moglie di Paolo Bonolis ha di recente parlato della sua esperienza al GF Vip in una nuova intervista ai microfoni di Leggo. Il giornalista ha chiesto alla Bruganelli le sue intenzioni in vista della prossima edizione e la diretta interessata ha spiazzato tutti: “Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. È come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro”.

Parole che lasciano stupiti in quanto questa sembrerebbe essere una timida apertura verso una nuova proposta in vista di settembre. Dichiarazioni che adesso dovrà valutare Alfonso Signorini insieme alla produzione per definire la strategia da mettere in atto.