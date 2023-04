Eros Ramazzotti, ‘fatto a brandelli’ proprio da lei: dalla figlia non se l’aspettava

Eros Ramazzotti è in queste ore finito nell’occhio del ciclone dopo la notizia della sua assenza in occasione di un evento molto importante.

Giorni intensi e ricchi di novità per il cantante Eros Ramazzotti la cui agenda è sempre piena di impegni. In questi mesi ha infatti preso parte ad un faticoso tour che ha fatto tappa in più città. Una serie di eventi di cui è stato quindi protagonista e che gli hanno senza dubbio tolto del tempo.

Inoltre, in questo periodo nella sua vita hanno fatto il loro arrivo ben due persone molto speciali. Alcune settimane fa il cantante ha pubblicato sui social la foto di un suo bacio con la sua nuova compagna Dalila Gelsomino. In questi giorni invece il cantante è diventato nonno per la prima volta di Cesare Augusto.

Alla nascita del suo nipotino Eros non era però presente in quanto in giro per il mondo. Stando però ad alcune indiscrezioni a quanto pare il cantante non era presente nemmeno in occasione di un altro evento molto importante.

Eros Ramazzotti, assente alla nascita di Cesare: il retroscena

Lo scorso 30 marzo Aurora Ramazzotti ha dato alla luce suo figlio Cesare, frutto della sua storia d’amore con Goffredo Cerza. La giovane influencer ha scelto di partorire in una clinica in Svizzera e con lei presenti pochissime persone e tra queste mamma Michelle. Assente invece Eros che stando ad alcune indiscrezioni non avrebbe ancora visto il nipotino o almeno non da vicino.

Il Corriere del Ticino ha però rivelato di un ulteriore retroscena e questa volta legato ad un secondo evento importante. La coppia di neogenitori lo scorso 2 aprile ha infatti deciso anche di battezzare il piccolo Cesare nella cappella della clinica stessa. Una cerimonia riservata, intima con un piccolo rinfresco ma soprattutto con pochissimi invitati e tra questi il grande assente si è rivelato essere proprio Eros.

Aurora Ramazzotti ha lasciato la clinica: Eros non si è visto ancora

Una rivelazione arrivata dopo alcuni giorni le dimissioni di Aurora dalla nota clinica Svizzera. Come mostrano alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, la giovane influencer è tornata a casa in compagnia di Goffredo, di mamma Michelle Hunziker, della nonna Ineke ed infine del suo migliore amico Tommaso Zorzi.

Anche in questo Eros non si è visto ed a quanto pare poiché impegnato in una breve vacanza con la compagna prima del ritorno sul palco. Una notizia che in parte ha anche scatenato un pò di malumore nei fan dell’artista.