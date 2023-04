“Parolacce ed insulti”: episodio gravissimo ad Amici22 | Finisce in ‘rissa’

Brutto episodio dietro le quinte di Amici22 di Maria De Filippi con protagonista un giudice molto importante: una pioggia di insulti.

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi non è a quanto pare esente da polemiche e quanto accaduto di recente ha del clamoroso. Coinvolto in questa storia un noto giudice del talent ma non si tratta di Malgioglio, Michele Bravi o Giuseppe Giofrè.

Questa volta nel mirino di una nutrita fetta di pubblico è finito un giudice esterno della scuola ossia il ballerino professionista Marcello Sacchetta. Il coreografo è stato un ballerino della scuola in passato ed adesso viene coinvolto come giudice delle prove settimanale degli allievi.

L’ultima prova che si è ritrovato a dover giudicare ha però scatenato la furia dei fan di un ballerino e Marcello si è visto costretto ad intervenire.

Amici22, l’ennesima prova di ballo settimanale: i giudizi di Marcello

Con il via alla fase serale di Amici, la produzione del talent ha deciso di permettere ai ballerini di mettersi ogni settimana alla prova con test di fronte a giudici esterni. Una delle ultime prove ha visto come protagonista il noto ballerino Marcello Sacchetta che ha stilato la sua classifica dopo aver visto gli allievi ballare suo palco di un teatro di Roma.

Dopo aver visto le prove di tutti i ballerini ancora presenti nella scuola ha deciso di assegnare la vittoria ad Alessio. Per quanto riguarda le altre posizioni invece Isobel e Maddalena sono arrivate rispettivamente seconda e terza. Quarto posto invece per il ballerino Ramon e quindi ultimo della classifica Mattia. Questo risultato non è piaciuto alle fan del ballerino e per questo hanno deciso di scrivere a Marcello. Una serie di messaggi che hanno scatenato la furia dello stesso protagonista.

Marcello Sacchetta, offese shock sui social: il suo messaggio

Il noto professionista di recente ha quindi pubblicato una stories su Instagram per raccontare l’accaduto: “Scrivere parolacce ed insulti non fa di voi persone migliori o tecnici. Non riempie di orgoglio chi supportate, anzi forse si vergognerebbe se lo sapesse. Siate più rispettosi e soprattutto ascoltate“.

Marcello ha quindi criticato il comportamento di questi fan ed ha anche sottolineato di trovare Mattia migliorato rispetto a quanto fatto l’anno scorso. Una situazione quindi surreale per lui che stava facendo solo il suo lavoro e non ha offeso nessuno. Un episodio che spera adesso non si ripeta per il bene di tutti i coinvolti.