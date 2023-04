“L’ho trovato a letto con…”: Anna Falchi rivela l’amante di Fiorello | Infedeltà canaglia

L’attrice Anna Falchi ha parlato di un argomento per lei molto delicato: l’amante segreta del suo ex compagno Fiorello.

Anna Falchi è stata per anni un volto amatissimo dagli appassionati di cinema italiano. Negli anni ha preso parte a diversi film e fiction per la televisione conquistando tutti. Nell’ultimo periodo invece ha scelto di dedicarsi al ruolo di conduttrice ed al momento occupa un posto al timone de I Fatti Vostri con Salvo Sottile.

La sua vita ha però nel tempo infiammato anche il gossip con alcune storie d’amore che hanno appassionato milioni di italiani. Tra le sue storie più importanti vi è senza alcun dubbio quella con il collega Fiorello che per anni ha riempito le pagine dei settimanali.

Un storia che per lei non si è rivelata essere semplice anche perché viziata da un tradimento. Di recente proprio la conduttrice ha rivelato tutti i dettagli di quel momento difficile.

Anna Falchi, la sua storia con Fiorello: epilogo amaro

Anna Falchi e Fiorello si sono conosciuti nel 1994 e tra di loro è subito esplosa la passione. I due si sono dedicati l’uno all’altro ed hanno dato il via ad una appassionante storia d’amore. Il loro intenso legame è però terminato nel 1996 ed a quanto pare non nel migliore dei modi. Lo ha rivelato la stessa nota attrice durante una recente intervista al settimanale Oggi.

La Falchi ha infatti rivelato della fine della loro relazione a causa di un tradimento shock: “Mi ha tradita, il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato una festa in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno. Abbiamo sofferto”. Dopo quel momento quindi per lei non è stato semplice anche se poi negli anni ha vissuto altre importanti storie d’amore.

Anna Falchi, i suoi amori dopo Fiorello: la ritrovata felicità

Subito dopo la fine della sua storia con Fiorello, l’attrice ha poi ritrovato il sorriso con Max Biagi. Nel 2006 è però per lei arrivato l’ennesimo brutto colpo in quanto l’attrice ha deciso di mettere fine al suo rapporto con Stefano Ricucci dopo appena un anno di matrimonio.

Dal 2008 al 2010 si è invece legata sentimentalmente all’imprenditore Denny Montesi da cui ha poi avuto una figlia. L’anno successivo ha poi fatto arrivo nella sua vita il deputato e giornalista Andrea Ruggieri a cui è ancora profondamente legata.