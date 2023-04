“Ha fatto il provino”: Alfonso Signorini manda in tilt tutti | C’è già il nome del primo concorrente

Il conduttore Alfonso Signorini nel corso della finale del Grande Fratello Vip ha rivelato il nome del presunto primo concorrente della prossima edizione.

Alfonso Signorini si è da poche ore messo alle spalle la sua ennesima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo circa sei mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, il pubblico ha deciso di consegnare la vittoria finale alla modella Nikita Pelizon.

Questa edizione non sarà però l’ultima per il reality e nemmeno per il conduttore che ha già confermato il ritorno del format il prossimo mese di settembre. Salvo clamorosi colpi di scena, il padrone di casa sarà ancora una volta lui ed a quanto pare è già a lavoro sul cast.

Nel corso dell’ultima puntata si è infatti lasciato sfuggire una inaspettata informazione che potrebbe in realtà aver rivelato al pubblico il nome del primo concorrente.

Alfonso Signorini, la rivelazione in diretta: un volto noto ha già fatto il provino

Una finale ricca di emozioni per i sei concorrenti che hanno raggiunto l’ultima puntata. Tra i finalisti anche la nota influencer venezuelana Oriana Marzoli che durante l’appuntamento in prima serata ha ricevuto ben due sorprese. L’ormai ex gieffina ha potuto rivedere e riabbracciare sua madre ma non solo. Un gruppo di ballerini si è infatti presentato all’ingresso dello studio per ballare con lei il brano Las Divinas.

Gli utenti dei social ne hanno approfittato per chiedere al conduttore, attraverso il tablet di Giulia Salemi, perché non ha portato in puntata anche Brenda Asnicar ossia la cantante in questione. Stuzzicato quindi dal suo pubblico, Signorini ha ammesso in diretta: “In realtà Brenda ha fatto un provino per entrare al GF, ci segue tantissimo“. Parole che in pochi minuti hanno riacceso le speranze dei telespettatori che adesso attendono il colpo di scena.

Brenda Asnicar, novità in vista del prossimo GF: l’ipotesi clamorosa

Nel corso della diretta quindi Signorini ha ammesso di aver fatto un provino alla nota ed amatissima attrice ed ex protagonista de Il Mondo di Patty. Inoltre, il conduttore ha anche confermato come la Asnicar abbia di recente preso una casa a Milano per trascorrere qui più tempo possibile.

Secondo gli appassionati del noto reality, questo potrebbe essere un doppio indizio in vista della prossima edizione di settembre. Questo anche perché il conduttore non ha detto con precisione quando Brenda ha fatto il provino ossia se lo scorso mese di settembre o di recente.