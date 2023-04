Addio Mara Venier, la situazione è insalvabile: non c’è stato niente da fare | Cuori ridotti a brandelli ovunque

La nota conduttrice di Domenica In ha ammesso di volersi ritirare dal programma per dedicare più tempo alla sua famiglia.

“Non so resistere a Domenica in, mi ha dato tutto. Il programma è nel mio cuore”, ha ammesso Mara Venier l’anno scorso. Tuttavia, ad oggi, la conduttrice che è al timone di Domenica In dal 2008, ha dichiarato di essere stanca.

Il programma infatti, sembrerebbe essere davvero impegnativo, ma non per questo Mara è intenzionata ad abbandonare la scena televisiva. Il suo obbiettivo principale è quello di avere più tempo da dedicare alla sua famiglia, ma anche a nuovi progetti televisivi che la vedrebbero coinvolta.

Non è la prima volta che Mara Venier ha avuto questo tipo di pensiero. Già l’anno scorso la conduttrice ha palesato di volersi ritirare dal programma, sempre a causa delle stesse ragioni, ma nonostante tutto, non è riuscita a staccarsi da quello che è per lei un grande amore, ossia Domenica In.

Le voci di quest’anno però, si stanno facendo sempre più insistenti, come il suo pensiero d’altronde, che ha dichiarato in una recente intervista. Nella prossima stagione quindi, non vedremo più la iconica Mara Venier? Ecco la sua dichiarazione.

Mara Venier: il suo Addio a Domenica In

In occasione di una recente intervista al settimanale Di Più, Mara lascia una dichiarazione che lascia basito tutti: “Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno”. Quali siano i nuovi programmi di Mara, è ancora un mistero, tuttavia mette di mezzo anche suo marito Nicola Carraro, che a suo dire, ha inciso su questa decisione.

Mara Lascia Domenica In per amore

“L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda”. Da quanto espresso da Mara, il lavoro sta togliendo del tempo al loro rapporto di coppia. La conduttrice prova un forte sentimento per Nicola, che lo descrive come un marito fantastico.

“È un uomo buono, generoso e riesce come nessun altro a darmi serenità. Io sono fumantina ma lui con la sua ironia e la sua dolcezza riesce sempre a sdrammatizzare tutto”. La nostra Mara questa volta sembra davvero intenzionata a lasciare il programma, tuttavia si tratterebbe solamente di uno stop momentaneo, in quanto la vedremo nella scena ancora qualche anno.