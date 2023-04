Addio Paolo Bonolis, nessuno lo sospettava ma non ce la faceva più: gli sono rimasti solo 2 anni

Durante l’ultima puntata di Felicissima sera, Paolo Bonolis rivela un dettaglio che ha lasciato il pubblico letteramente di stucco: lo vedremo ancora poco in televisione.

La carriera di Paolo Bonolis è stata segnata da un grande successo. Il conduttore ha conquistato la stima del suo pubblico grazie alla sua personalità decisa e alquanto divertente. Un vero maestro della conduzione: Paolo Bonolis è stato in grado di coinvolgere il suo pubblico anche durante l’intervista dei comici Pio e Amedeo, in occasione dell’ultima puntata di Felicissima sera.

Il conduttore è stato intervistato dai due comici, che come di consueto, hanno lanciato domande scomode a Bonolis, tuttavia, non si è lasciato di certo intimorire, rispondendo con astuzia ed ironia ad ogni quesito.

Bonolis viene intervistato con tanto di foto sullo schermo ad introdurre le domande. Ad un certo punto appare la foto di Freddy Mercury. In passato infatti, durante un evento, i due hanno avuto la possibilità diconoscersi e Bonolis ammette che Freddy ha tentato un approccio nei suoi confronti: “mi ha chiesto cosa facessi dopo”. Bonolis scherzoso risponde di avergli dato un due di picche. “Io lo metterei nel curriculum, cioè Freddy Mercury” commenta in tono scherzoso Amedeo.

La battuta del comico era davvero divertente, tuttavia, il caro Bonolis non ha di certo bisogno di questi “plus” per emergere nel mondo dello spettacolo visti i suoi 35 anni di carriera. Per di più, questi sembrano addirittura gli ultimi periodi in cui lo vedremo in televisione, vista la sua dichiarazione del 7 aprile a Felicissima sera.

Addio a Paolo Bonolis

Durante l’intervista, arriva la domanda sulla sua carriera. I due comici hanno chiesto a Bonolis se si fosse posto un limite lavorativo: “Ormai sei verso la Quota 100”, ironizza Pio alludendo alla pensione di Bonolis. La domanda per quanto innoqua, ha portato Bonolis a rivelare una realtà sconosciuta fino a quel momento.

“Penso di lavorare altri due anni circa. Poi ci sarà un’altra vita dove penso di divertirmi di più. Ritiro tra due anni? Presumo di sì. Tra due anni, tre, dai”. Questa dichiarazione ha lasciato di stucco il pubblico. Se la risposta di Bonolis sia stata frutto di un desiderio dovuto da una stanchezza lavorativa questo non lo sappiamo, ma il conduttore nel rispondere non sembrava affatto ironico.

Dopo la dichiarazione, Pio e Amedeo scherzano su chi avrebbe preso il suo posto nelle conduzioni. Bonolis si è alzato per rispondere e ha deciso di mettere suspance, inscenando l’apertura della busta. Il conduttore infine, sceglie proprio Pio e Amedeo come suoi successori.