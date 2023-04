Kate Middleton picchiata a sangue: completamente tumefatta in faccia

Una foto di Kate Middleton ha scatenato la preoccupazione di tutti: la principessa è apparsa con il volto pieno di sangue.

Kate Middleton è una vera e proprio icona a livello mondiale. La principessa del Galles è un personaggio di spicco della famiglia reale inglese ed è in grado di attirare l’attenzione in ogni evento. Inoltre è una grande protagonista anche della faida tra i fratelli William ed Harry.

Ciò che negli anni ha convinto i sudditi inglesi ad eleggerla come loro reale preferita è però anche il suo stile sempre impeccabile. In occasione di tutte le uscite pubbliche, la principessa è solita sfoggiare abiti ma soprattutto accessori che fanno innamorare tutti.

Di recente però sui social è apparsa una insolita foto della Middleton in quanto mostra la principessa con il viso ricoperto di sangue.

Kate Middleton, la foto che ha stupito tutti: sangue sul viso

Questa volta a fare il giro dei social è una foto della Middleton diversa dal solito. Non si tratta di una sua foto nel corso di un evento pubblico o uno scatto del suo ultimo outfit con cui ha conquistato tutti. Nel dettaglio stiamo parlando di una foto di Kate con il viso ricoperto di sangue, un taglio profondo sull’occhio ed infine il corpo pieno di lividi.

L’immagine ha subito scatenato l’opinione pubblica con diverse ipotesi. Alcuni hanno fatto riferimento ad una presunta aggressione, ad una rapina finita male o ad un incidente che ha messo in pericolo la sua vita. A quanto pare però dietro la foto non si nasconde nulla di tutto questo. Al contrario l’immagine è stata diramata sui social per mandare al mondo un messaggio molto importante.

La foto di Kate preoccupa tutti: la verità su quanto accaduto

L’immagine della principessa del Galles coperta di sangue è in realtà un fotomontaggio. Non si tratta però di un lavoro fatto da un haters ma di una mossa con uno scopo benefico. La Middleton ha infatti deciso di prestare il suo volto per dare il via ad una campagna di sensibilizzazione per fermare la violenza sulle donne.

La foto del caso è accompagnata anche da un messaggio molto importante: “Lo aveva denunciato, ma non è stata creduta, ma è stata lasciata sola, ma non è stata protetta, ma lui non si è fermato, ma è stata uccisa lo stesso”. Un gesto quindi molto importante da parte di Kate da sempre al fianco di tutte le donne.