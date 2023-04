Piersilvio Berlusconi, ‘addio Silvia Toffanin’: ecco il nuovo amore | Ormai il suo cuore batte solo per lei

Tra la relazione ventennale tra Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, sembra proprio che si sia messa in mezzo una terza incomodo.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, sono sempre stati una tra le coppie più invidiate nel mondo dello spettacolo. Recententemente Silvia e Piersilvio, sono stati fonte di gossip a causa di una puntata di Felicissima sera condotta da Pio e Amedeo, dove abbiamo visto una Silvia intervistata dai due comici.

I conduttori, durante la puntata lanciano un annuncio a Piersilvio: “Desideri sposare Silvia Toffanin, in arte Toffanin Silvia, in regime di comunione dei beni? Facci sapere”. Da questa frase pare che tutte le riviste di gossip siano impazzite. Da quanto emerso, la frase scherzosa dei due comici avrebbe fatto muovere qualcosa nella situazione sentimentale tra i due.

Da circa una settimana sembrerebbe che Piersilvio sia realmente intenzionato a sposare Silvia Toffanin. D’altro canto, ormai da anni la coppia viene assalita da questo tipo di domande, in quanto i due non hanno mai manifestato la facoltà di sposarsi.

Tra ipotesi e supposizioni, emerge una nuova certezza: Piersilvio è stato visto con una nuova fiamma che Silvia tral’altro conosce bene. L’imprenditore infatti, non ha potuto fare a meno di presentargliela visto che l’incontro – prima o poi – sarebbe stato inevitabile. Silvia non sembra sconvolta dalla situazione in quanto, è ormai abbituata a condividere l’attenzione del suo moroso con questo genere di cose.

La nuova fiamma di Piersilvio

Arrivati a questo punto vi chiderete di cosa stiamo parlando. Lo capiamo bene, non è facile digerire due notizie talmente contrastanti. Da una parte Piersilvio e Silvia sembrano essere prossimi al matrimonio, dall’altra sembra emersa una nuova fiamma. In realtà non c’è niente di preoccupante in questo, il nuovo amore di Piersilvio non sembra essere un problema per la coppia.

L’AD di Mediaset sembra avere una passione dichiarata per le auto. Le apprezza di qualunque tipologia: sportive, di lusso, ma anche quelle d’epoca. Il suo grande amore è stato ereditato proprio dal padre, da cui Piersilvio ha acquisito una quantità elevata di automobili. Le macchine in questione sono ad oggi tutte proprietà del figlio. Tra le più apprezzate troviamo una Land Rover Classic del 1988, che è stata successivamente messa all’asta su Autoscout. La macchina ha riscontrato un enorme successo tra gli utenti, nonché un valore elevato a causa della nomina indiscussa di “auto di Berlusconi”.

La nuova fiamma di Berlusconi è l’auto elettrica BMW iX, che gli è stata consegnata a seguito di un evento promozionale. A confermare questa notizia è stato proprio l’amministratore e presidente di BMW Italia, Massimigliano Di Silvestre. L’auto in questione è un vero gioiello a basso consumo, che rappresenta appieno il futuro delle Auto Elettriche. Silvia a questo punto, può solo salire a bordo e godersi insieme a Silvio questo nuovo gioiellino 100% elettrico.