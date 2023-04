Ylenia Carrisi, dopo anni Albano lo confessa: “Nascosto mia figlia in casa per pubblicità” | Tragedia nella tragedia

Dopo la spiacevole tragedia che è avvenuta quasi 30 anni fa, Albano e Romina si trovano a fare i conti con un raccapriante retroscena: le accuse.

Un dolore forte, quello che hanno dovuto affrontare i genitori di Ylenia Carrisi, la primogenita che nel 1994 scomparve misterisamente. Il dolore della famiglia non è mai stato superato dalla coppia che, distanza di tanti anni, si trova coinvolta in una situazione raccapricciante.

Ylenia è scomparsa nella notte di capodanno a cavallo tra il 1993 e il 1994. Nessuno scoprì la reale causa, ma in tanti pensarono che la ragazza fosse stata uccisa. Tra le tante ipotesi si è parlarlato anche di una fuga volontaria, causata dall’esasperazione di una vita sotto i riflettori.

Durante quegli anni infatti, la coppia di Romina e Albano rapprescentava lo scenario della coppia perfetta e di successo, molto spesso sotto l’attenzione del pubblico e dei giornali. Dopo la scomparsa della figlia, il rapporto tra Romina e Albano va in declino: la coppia si separò definitivamente nel 1999.

A distanza di tanto tempo, la madre è ancora convinta che la figlia si sia allontanata volontariamente, Albano invece, pensa che la ragazza si sia suicidata. Sono passati oramai 28 anni da quel terribile giorno, ma in una recente intervista emergono delle dichiarazioni scandalose.

Le accuse contro Albano: “l’ha nascosta”

Durante l’intervista con Francesca Fagnani, Albano svela un accaduto, che ha portato il noto cantante a pensieri violenti e omicidi: “Parlare della sua scomparsa è come riaprire una ferita violenta. È stato l’unico momento in cui sono diventato un anti-Cristo, un anti-Dio. Mi sono sentito violentato da quella forza superiore che è Dio”– Albano aggiunge –Erano notti in cui, per dormire, prendevo il Lexotan, erano quelle notti che non finivano mai, neanche durante la giornata. Quel dolore che si fa sentire anche adesso“.

La confessione di Albano è dovuta alle recenti parole di un giornalista che, in una nota testata giornalistica, ha rivolto accuse pesanti nei confronti del cantante: “Al dolore si aggiungeva altro dolore. Un giornalista famoso disse che avevo mia figlia nascosta in casa per farmi pubblicità. Lo avrei strozzato. Chiamai il giornale, e dissi loro di vergognarsi. Che non avevano rispetto per quello che stavo vivendo io e la mia famiglia.”.

Questo è solamente il risultato della pressione mediatica che va avanti oramai da anni dietro alla spiacevole vicenda, tuttavia durante l’intervista con Francesca Fagnabi, Albano ha dedicato delle parole toccanti nei confronti di Romina.“Romina l’ho amata più dei miei figli. È stato un grande amore da ambo la parti, purtroppo poi è finito”.