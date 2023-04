Emanuela Folliero, il gravissimo incidente domestico: ambulanza di corsa in casa sua | La sua vita a rischio

Un semplice incidente domestico stava costando davvero caro ad Emanuela Folliero: “Mio figlio ha chiamato l’ambulanza”.

“Ho rischiato di morire”, ammette Emanuela Folliero a Trens&Celebrities di Rtl. La nota conduttrice televisiva infatti, è stata vittima di un brutto incidente domestico che poteva costargli la vita.

Emanuela è un volto noto per Mediaset. Il pubblico la conosce ai suoi esordi come annunciatrice televisiva. In realtà la sua carriera inizia con la Rai. Nel 1986 partecipa al programma Milan-Inter su Telenova, e successivamente prende parte in vesti di attrice nella serie Licia dolce Licia insieme a Cristina D’Avena. La Foliero diventa anche valletta del programma Conto su di te su Rai 2.

Mediaset non può fare a meno di notarla, nel ’90 difatti, diventa annunciatrice Finivest, quella che attualmente è la nostra Mediaset. Da quel momento Emanuela rimane a Mediaset conducendo diversi programmi, ma il suo successo più grande è sicuramente la rubrica I Bellissimi di rete 4.

Ad oggi la conduttrice è sposata con Pino Oriccio dal 2019, i due vivono a Milano, ma prima del loro matrimonio, Emanuela è già stata sposata con Enrico Mellano, uomo con cui ha messo al mondo il suo unico figlio nel 2008. Andrea, ad oggi ha 15 anni.

In questa vicenda che l’ha vista protagonista dell’incidente, è stato proprio suo figlio a chiamare i soccorsi.

Il tostapane

“Sono caduta a terra. Mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna posso raccontarlo”, ricorda ancora spaventa. Durante un pranzo in famiglia nel giorno dell’epifania, la conduttrice ha provato a collegare il tostapane alla presa con le mani bagnate. Per fortuna Emanuela sta bene e racconta questo episodio, ma la scossa non è stata di certo leggera in quanto ha lanciato a terra la conduttrice. Folliero ci insegna con questa esperienza, che una semplice disattenzione può diventare fatale.

Ad aver aitato Emanuela Folliero è stato dunque suo figlio, quello che la conduttrice ha ammesso di amare follemente. Durante un’intervista a Chi, la donna ci decrive un figlio dotato di una sensibilità estrema. Emanuela sta facendo su di lui un grande lavoro, sopratutto per quanto riguarda l’autostima.

In passato infatti, è stata Emanuela a difendere il figlio, ma questa volta non centra nessun elettrodomestico, bensì dei bulli. “Eravamo in un villaggio in Sardegna e un giorno torno in camera e vedo mio figlio bianco come un cencio. Penso a una congestione e invece scopro che stava cercando, insieme ad un suo amico, una via di fuga”. Emanuela Folliero capì subito che c’era qualcosa che non andava: “Alcuni bulli, ragazzotti di buona famiglia 30 cm più alti di me, gli avevano detto: o fai il dito medio a tua madre o ti meniamo. Sono diventata verde come Hulk e li ho travolti”.