“Silvio Berlusconi è morto”: la tristissima situazione | Ecco cos’è successo

Un bellissimo articolo che ricorda con affetto il leader di Forza Italia. Con questa notizia, Milano Today ha allungato la vita di Silvio Berlusconi.

Non si tratta di un titolo montato, neanche di un discorso creato per far forza a Silvio Berlusconi che in queste ore si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano a causa del ritorno di un’infezione polmonare.

Una svista di una rivista che, a causa di una distrazione, ha pubblicato – si spera in largo anticipo – un articolo in onore di Berlusconi, alludendo chiaramente alla sua morte.

Si tratta di un ‘Coccodrillo’, ossia un articolo necrologio, che le testate giornalistiche preparano anticipatamente, in vista della morte dei grandi personaggi. A Milano Today tuttavia, dev’essere sfuggito qualcosa. Ieri mattina infatti, per poche ore l’articolo sulla morte di Berlusconi è girato per tutta Italia.

Milano Today, accorgendosi del grave errore commesso, rimuove immediatamente l’articolo e si scusa con i lettori: “Pochi istanti fa, in uno di quegli infortuni disdicevoli e gravi che avvengono nei desk online, abbiamo pubblicato per sbaglio una bozza errata su Silvio Berlusconi. Ci siamo accorti immediatamente dello sbaglio, ma il pezzo si è indicizzato per pochi attimi”. Questo è quanto dichiarato da Alessandro Rovellini di Milano Today.

D’altronde sbagliare è umano, come si dice: ‘chi non pialla non falla’, ma intanto le condizioni di salute di Silvio Berlusconi non sono delle migliori.

Come sta Silvio Berlusconi

Il premier è stato ricoverato ieri pomeriggio all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Il premier è tornato in ospedale, dopo essere stato dimesso il 30 marzo, a causa di un grave problema respiratorio non risolto.

Nelle ultime ore inoltre, ci arriva la notizia da Ansa, dove viene riportato che Silvio Berlusconi ha da poco incominciato la Chemioterapia a causa di una forma di leucemia; motivo per cui è stato forzato il ricovero. Ieri c’è stata la prima somministrazione e per fortuna, le condizioni del premier sembrano stabili.

Tutta la famiglia sta lottando insieme a lui. Al momento non sono previsti bollettini dall’ospedale, ma dopo la notte passata con lui, il fratello Paolo e i figli Marina e Luigi, sono tornati a trovarlo in ospedale. Il cavagliere parla ed è vigile, da quanto dichiarato da Tajani:“Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un’infezione, però parla”. In effetti il leader in queste ore ha contattato i vertici di Forza Italia, dichiarando: “Il Paese ha bisogno di noi”.