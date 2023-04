Maria De Filippi, il male gravissimo entrato nella sua vita: “diagnosticato un tumore al pancreas”

Dietro la corazza di Maria De Filippi si cela un passato che l’ha segnata: il tumore entrato nella sua vita a soli 28 anni.

Maria De Filippi, in questi anni abbiamo avuto modo di conoscerla come una donna pacata e osservatrice. Una persona che non ha mai giudicato i suoi ospiti, ma ha sempre condotto i suoi programmi televisivi con una certa professionalità e compostezza. Tuttavia, dietro questa corazza, si nasconde una donna fragile che purtroppo, ha dovuto scoprire il dolore ben presto.

Per quanto sia una conduttrice acclamata, non si può dire certo che sia un libro aperto al mondo. Maria è una persona molto riservata, che difficilmente racconta gli eventi che riguardano la sua vita.

Tanto meno, per quello che concerne la sua vita privata, dove in pochi conduttori sono riusciti a farla parlare e a metterla a suo agio. Il primo a riuscirci è stato Fabio Fazio, seguito da Mara Venier. Durante una puntata di Domenica In, che vede ospite Maria, le rivelazioni che sono emerse sono davvero strazianti.

Ad oggi conosciamo una Maria ancora segnata dall’enorme dolore della morte del Marito Maurizio Costanzo, avvenuta nel febbraio 2023. Questo evento purtroppo, ha fatto riemergere a Maria un dolore passato, che ha vissuto nella pelle di una delle persone più importanti della sua vita. A cuore aperto Maria trova il coraggio di parlare.

La lotta contro il tumore

Il primo discorso trattato durante l’intervista, è stato il rapporto con Maurizio Costanzo. Tale intervista è stata fatta quando il giornalista era ancora in vita. Dopo le belle parole spese sul marito, Maria parla del secondo uomo della sua vita: suo padre.

La diagnosi del tumore

Per quanto siano passati molti anni, la conduttrice sente il padre ancora al suo fianco. Purtroppo, alla giovane età di 28 fece i conti con una terribile diagnosi: il tumore al pancreas del papà. Scoprire che il proprio padre soffra di un male brutto, si tratta di una delle cose più terribili che una figlia possa vivere.

Con voce rotta e lacrime in viso, Maria si lascia andare a Mara: “A mio padre è stato diagnosticato un tumore al pancreas, è stato operato e poi per alcune complicazioni, è passato in terapia intensiva. Li è stato per un anno e mezzo”.

Maria, oltre al racconto, ha fatto riaffiorare anche un ricordo del fratello. In occasione delle visite al padre in ospedale, Maria era sola, in quanto il fratello, rimaneva ad aspettarla nel parcheggio perché spaventato dagli ospedali. La famiglia non si è mai arresa alla malattia. I familiari in passato hanno portato il padre in una clinica privata, ma non è stato sufficiente. Nell’agosto di quell’anno il padre muore. Sono passati molti anni, ma la conduttrice ammette di non aver mai superato quel dolore. Maria tuttavia, confessa di aver imparato a gestirlo. Ad oggi la vediamo come una donna ‘tutto d’un pezzo’, ma in realtà nasconde una grande fragilità.