Federica Pellegrini, l’infedeltà dilaga: beccata a letto proprio con lui | Tradimento nauseante

Dietro alla grande ex nuotatrice, si nasconde una vita sentimentale travagliata: tutta la verità sul tradimento di Federica Pellegrini.

Come non conoscere “La Divina”, ossia l’ex nuotatrice che si è conquistata la nomina di più grande atleta del nuoto femminile. La nostra Federica, non a caso, ha vinto ben 19 medaglie mondiali e 2 olimpiche.

Il suo successo è arrivato ben presto: a 15 anni la nuotatrice ha partecipato e vinto i Mondiali di Barcellona 2023. Da quel momento Federica non si è più fermata, facendo appassionare ed innamorare milioni di persone con il suo talento italiano.

Lei stessa ha dichiarato quanti sacrifici ha fatto per arrivare ad essere Campionessa Mondiale. Il mondo del nuoto richiede infatti, un allenamento intenso che prevede molte ore e tanto sforzo fisico. “Mesi e mesi di allenamenti per una sola gara veramente importante all’anno. Una gara che, nel mio caso, dura un minuto e cinquanta secondi”, dichiara Federica Pellegrini. Un talento che purtroppo si è concluso nel 2021, anno in cui si è ritirata.

La vita sentimentale travagliata

All’età di 19 anni Federica si fidanza con Luca Marin, la sua prima storia d’amore che è durata dal 2008 al 2011. Tale relazione finisce in maniera alquanto burrascosa, perché tra i due arriva una terza persona: Filippo Magnini, il collega e amico di Marin. Ad oggi Federica è sposata con Matteo Giunta (ex allenatore della Pellegrini). Tuttavia, il passato torna a bussare alla sua porta.

Il tradimento

All’epoca, Federica è stata messa sotto torchio a causa della sua situazione sentimentale travagliata. Dopo tanto tempo dall’accaduto, Luca Marin racconta a Lorella Boccia, nello studio di Rivelo, che tra lui e Federica non c’erano le basi per un’ipotetica convivenza e/o relazione a lungo termine. Durante la puntata Luca racconta come è avvenuto il tradimento.

“Avevo percepito che ci fosse qualcosa che non andava, così non trovando Federica ho iniziato a bussare alla porta della camera di Magnini. Picchiavo i pugni sulla porta, volevo mi aprissero. Cercavo solo un confronto”. Luca Marin confessa: “Ho beccato Federica in hotel, in camera con Magnini”. “Avevo percepito che ci fosse qualcosa che non andava, così non trovando Federica ho iniziato a bussare alla porta della camera di Magnini. Picchiavo i pugni sulla porta, volevo mi aprissero. Cercavo solo un confronto”.

L’evento è stato terribile per Marin, in quanto – oltre al tradimento della sua compagna – ha dovuto subire quello di un grande amico e collega. Per fortuna in tempo passa e ricuce le ferite, proprio per questo motivo Luca conclude: “Non rinnego nulla del mio amore con Federica. Credo che dopo un determinato periodo di tempo due persone che si sono molto amate possano riuscire ad avere un rapporto normale”. A distanza di anni, anche Federica Pellegrini ha speso due parole al riguardo. “È stata una cosa che non siamo riusciti a contenere. Luca era distrutto ma in quel momento non mi interessava. Non lo rifarò più, le storie devono finire in modo migliore di questo”, ammette mortificata Federica ad un’intervista al Maurizio Costanzo Show.