Caterina Balivo, il risveglio è orribile: catastrofe contro di lei | Non c’è più nulla da fare

Brutte notizie per Caterina Balivo, che nell’ultima puntata ha dovuto fare i con un drastico calo di ascolti: il programma è a rischio.

La nota conduttrice da qualche mese sta facendo i conti con una situazione preoccupante. Ad oggi è la presentatrice di La7, dove in fascia preserale, trattiene il suo pubblico con il programma Lingo – parole in gioco.

Per la trasmissione Caterina rappresenta un vero e proprio pilastro in quanto, negli anni si è dimostrata una conduttrice di fama e di successo. La showgirl infatti, ha conquistato il suo pubblico grazie alla conduzione di Detto Fatto, dove ha partecipato fino al 2018. Dopo la lunga conduzione, Caterina ha firmato un contratto con la Rai, che gli ha permesso di condurre Vieni da me su Rai 1, progamma che purtroppo è stato sospeso al ridosso della pandemia. Dal 2022 ad oggi, troviamo una Caterina Balivo al timone di Lingo.

Tuttavia, questi ultimi mesi non sono stati rosei per la conduttrice, in quanto si è parlato di una possibile chiusura del programma a causa di un drastico calo di ascolti.

A ridosso delle due maternità, Caterina ha deciso di rallentare i suoi ritmi lavorativi, per dedicare più tempo alla sua famiglia. Da qualche tempo sta concentrando la sua carriera a Lingo – parole in gioco. Questo sarebbe il motivo per cui quest’anno non la vediamo neanche a far parte della giuria de Il cantante mascherato su Rai 1. Tuttavia, le cose non sembrano andare per il verso giusto e l’ultima puntata di Lingo sembra averne dato la conferma.

Caterina Balivo: il drastico calo di ascolti

Il futuro di Lingo è incerto. Il programma infatti, oscilla tra la decisione di una chiusura e la speranza di una ripresa. Sul sito di La7, qualche mese fa, il direttore Andrea Salerno parlava di far proseguire il programma, in quanto è stato rilevato un lieve aumento di ascolti. Nonostante la dichiarazione, l’editore Cairo è sempre stato perplesso al riguardo.

Caterina è molto affezionata a questo programma in quanto, è l’unica donna sul panorama televisivo a condurre un quiz. Purtroppo però, secondo davidemaggio.it, gli ascolti di lunedì 3 aprile non lasciano molte speranze di una ripresa, in quanto contano poco più del 2% di pubblico attivo nel preserale, ovvero nel momento in cui viene trasmesso Lingo – Parole in Gioco.

Possiamo dire per certo che si tratta di un colpo grosso, sia per La7, che per la nota conduttrice. Si spera che questo sia solamente un caso, visto che a gennaio, secondo i dati Auditel, il programma ha avuto un incremento del 53%, che ha visto un 0,8% di telespettatori in più, sfiorando nella seconda settimana un aumento del 2%.