Addio Gabriella Golia, la ricordate a Mediaset? Hanno sbagliato tutto | Non ce l’ha fatta

La nota Gabriella Golia abbandona il mondo della televisione: la competizione tra colleghe ha stancato la nota annunciatrice.

La iconica figura di Mediaset, racconta a cuore aperto il motivo per cui ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo, ma anche la ragione per cui non ci tornerebbe: le donne sono più cattive.

In un periodo storico di l’emancipazione e la solidarietà femminile, troviamo un personaggio come Gabriella Golia, che demonizza il mondo dello spettacolo, paragonandolo ad un posto insostenibile, dove la competizione va oltre ogni etica. In particolar modo quello femminile, dove la catteveria emerge e sovrasta qualunque principio etico.

Gabriella, oltre ad essere una donna estremamente inteligente, si è rivelata un pilastro di Mediaset fino agli inizi degli anni 2000. L’abbiamo conosciuta come annunciatrice, ma Gabriella si è dimostrata anche un’ottima conduttrice, partecipando a diversi programmi al fianco di Gerry Scotti. Nel 1980 Gabriella esordisce in Rai, nelle vesti di valletta, affiancata da Raimondo Vianello e Claudio Lippi. Solamente due anni dopo, diventa conduttrice Mediaset su Italia 1, da lì la svolta della sua carriera. La conduttrice tuttavia, negli ultimi anni la vediamo sempre meno sui nostri schermi, e la sua scelta non è affatto casuale.

“Berlusconi non ha potuto farci niente”

“Ho scelto di dedicarmi a Tommaso, quando ho cambiato idea ed era tardi e nemmeno Berlusconi ha potuto far niente, era già in politica ed era preso da altre cose” – dichiara Gabriella al settimanale Oggi. “Visto che la Golia non aveva accettato di venire a lavorare da me ho comprato tutta la rete dove lavorava”, riporta il settimanale, pubblicando l’aneddoto di Berlusconi che è rimasto nel cuore della conduttrice, che ricorda la sua carriera con commozione: “All’inizio facevo tutta da sola, io ero costumista e truccatrice, dopo è stata una pacchia. Con Fiorella Pierobon e Susanna Messaggio andavo d’accordo, ci frequentiamo tuttora”.

Gabriella Golia: che fine ha fatto?

Ad oggi Gabriella ha 64 anni, conserva sempre il suo sgurdo magnetico. Non nega che le piacerebbe partecipare a “Ballando con le stelle”, ma a causa la sua scelta passata, la sua vita è cambiata. La conduttrice è diventata moglie e mamma e nel contempo sta continuando a lavorare.

Nel 2002, ha dichiarato al pubblico la sua scelta di ritirarsi, per dedicarsi al ruolo di mamma a tempo pieno. Dopo quell’anno in realtà, l’abbiamo vista in alcune occasioni. Nel 2010 abbiamo visto la sua partecipazione ai Soliti Ignoti. Nei primi mesi del 2021 invece, è stata ospite di Pomeriggio 5, assieme ad alcune sue colleghe, ma anche a Verissimo.

Gabriella è nata il 2 febbraio 1959 ed è sposata con il chirurgo Marco Allosio. Il figlio della coppia si chiama Tommaso ed è nato nel 1998, ad oggi è adulto e si è anche laureato. La madre Gabriella nel frattempo, è tornata a lavorare, ma in un ambiente meno frenetico di palinsesti Rai e Mediaset. Da maggio 2018 presenta Business Life, il programma della testata Business24. Il programma tratta economia e va in onda sul canale Sky 821, ma è visionabile anche online.