Raoul Bova, l’imprevista tragica sciagura: “Sta combattendo per la vita”

Raul Bova sta passando un momento davvero drammatico assieme alla compagna Rocio: la malattia che è entrata nelle loro vite.

Quando si ha un rapporto profondo con la propria anima gemella, è impossibile rimanere indifferenti davanti al suo dolore. Questo è quello che è successo a Raul Bova in queste settimane di grande sofferenza. Il padre della moglie Rocio Munoz Moralez infatti, sta passando un periodo davvero difficile dove è in ballo la sua stessa vita.

La coppia di attori sta insieme dal 2013, dal loro amore è nata primogenita Luna nel 2015 e la seconda figlia Alma nel 2018. I due si sono conosciuti durante le riprese di Immaturi il viaggio. La loro unione è da fare invidia a chiunque, nonostante che i due non si siano mai sposati, dettaglio che è stato più volte oggetto di gossip. La motivazione sembrerebbe arrivare da Raul: l’uomo non crede che l’amore si debba per forza ufficializzare con un documento di carta, ma ha dichiarato – anche in più occasioni – di aspettare solamente il momento giusto.

Rocio non ha bisogno di un pezzo di carta per avere una sicurezza, in quanto negli anni si è rivela una showgirl di successo e perfettamente in grado di una sua autonomia. Rocio è infatti, una modella, conduttrice e attrice. L’abbiamo vista anche come conduttrice al Festival di Sanremo 2012, a fianco del grande Gianni Morandi.

Quello che è davvero importante per Rocio è la vicinanza di Raul. In occasione della festa del papà, la showgirl si è confessata con il suo pubblico, sfogandosi sulle drammatiche condizioni di salute del Padre.

Rocio Munoz Morales: la lotta contro la malattia

La nota showgirl ha deciso, in occasione della feste del papà, di esternare la sua sofferenza. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto assieme a suo padre. Lo scatto risale alla scorsa estate, durante il Festivad di Venezia.

“Oggi è il tuo giorno, la tua festa. Da un mese stai, anzi stiamo combattendo per la vita, lottando con tutte le tue/nostre forze. E posso solo dirti con immensa tristezza e dolore dentro al cuore che sei un campione, un guerriero, un combattente…In realtà quello che sei sempre stato” scrive Rocio sotto la foto. Queste parole sono state quelle che hanno abbattuto il muro della coppia, sempre stata estremamente riservata. Questa è una battaglia davvero difficile per Rocio e le sue sorelle maggiori, Pillar e Veronica, per questo motivo sottolinea la frase “stiamo combattendo per la vita”. Rocio combatte insieme a tutta la sua famiglia per la salute del padre.

La nota showgirl, nonostante le condizioni del papà, nel suo post ha dedicato delle belle parole anche per il secondo uomo più importante della sua vita, ossia il padre delle loro figlie:“Non posso dimenticare il papà che ho scelto per le mie piccole, Alma e Luna, un papà innamorato, un papà che ci protegge, che ci cura, che vuole scoprire il mondo nuovamente insieme alle nostre figlie. Ti amo“.