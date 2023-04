Aurora Ramazzotti, dopo tanto fa uscire tutto su Tomaso Trussardi: ” Ecco cosa mi faceva”

A distanza di tanto tempo, Aurora Ramazzotti confessa cosa ha vissuto in casa con Tomaso Trussardi, l’ex marito di sua Madre Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti è da poco diventata madre e vive il suo periodo da neo-mamma con grande gioia. Il bambino si chiama Cesare e la famiglia è in festa per la nascita del piccolo.

Una famiglia che è riuscita a stabilizzarsi: sono passati oramai due anni dalla rottura tra la madre Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma a distanza di tempo, sono venuti fuori alcuni retroscena sulla relazione dei due ex coniugi e ha raccontarlo è proprio Aurora.

La storia tra Michelle e Tomaso è durata per 7 anni, dove sono nati due figli: Sole e Celeste. Tuttavia, in questo periodo si parla di una possibile ricongiunzione tra i due, ma tali notizie sembrano essere solo frutto di una Michelle che sta facendo di tutto per creare un’armonia familiare, nulla di più.

A confermare tali smentite, sarebbero le confessioni di Aurora che, in tutta onestà, trova il coraggio di parlare di quello che ha vissuto negli ultimi anni della loro relazione, rivelando fatti ad oggi sconosciuti.

La confessione di Aurora Ramazzotti

Per quanto ne sapevamo fino a poco tempo fa, la storia tra Michelle e Tomaso era finita già da tempo, ma i due hanno tirato la corda fino a che questa non si è rotta drasticamente. La coppia infatti, pur avendo gravi problemi, non si è separata a causa delle figlie: nessuno dei due voleva far soffrire Sole e Celeste che ai tempi avevano solamente 7 e 9 anni. Per questo motivo le colpe della rottura sono sempre state un mistero in quanto nessuno dei due tutt’ora ha voluto lanciare fango contro l’altro, nessuno tranne Aurora, che ha deciso di parlare.

Le voci sono state molteplici: si parlava di una forte antipatia tra la madre di Tomaso e la showgirl Michelle, altri invece sostenevano che la colpa è stata il lavoro di Tomaso. Insomma, se ne sono dette di ogni, ma una cosa è certa: Aurora non riesce proprio a sopportare il patrigno. L’anno scorso la ragazza non ha invitato Tomaso al suo compleanno, tale evento non è passato di certo inosservato ai più attenti. Tuttavia, questa è solamente la conseguenza e non la causa. Il compagno di Aurora, l’hanno scorso ha iniziato a collaborare con l’imprenditore Trussardi, ma a quanto pare la cosa non è andata per il verso giusto, portando rancore ed attrito fra i due.

Aurora fino ad oggi, non ha mai lasciato rivelazioni o commenti in merito alla rottura della coppia, oltre a non essere mai stata trovata insieme a Trussardi in nessuna situazione pubblica. Il silenzio di Aurora la dice lunga sul loro rapporto che a quanto pare non è mai stato rose e fiori nonostante i continui tentativi della madre.