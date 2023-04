“Ambra Angiolini è morta”: la situazione fa ribrezzo | Ecco cos’è successo

Un’altra drammatica morte vaga nel web, questa volta la notizia vede protagonista la nota Ambra Angiolini: cosa è successo veramente.

Questa fama porta i personaggi del mondo dello spettacolo ad essere sempre sotto i riflettori, creando dinamiche spesso ingestibili, che prendono piede in maniera veloce e repentina.

Sotto la lente, questa volta troviamo la bellissima Ambra Angiolini, che con la sua ironia e il suo carisma è riuscita a spaziare in diversi ambiti nel mondo dello spettacolo.

La sua carriera è iniziata nel 1990, ma il suo vero esordio arriva solamente due anni dopo con la sua partecipazione a “Bulli e Pupe”. Ambra da quel momento non si è più fermata, diventando conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e anche cantante. Molti di noi infatti, conoscono Ambra in vesti di showgirl, ma in pochi sanno che la donna ha anche una gran voce, che ha fatto emozionare il suo pubblico. Uno dei suoi brani famosi è T’appartengo, uscito nel 1994.

Una vera donna che ha saputo emozionare il suo pubblico, anche grazie alla sua musica dal sapore romantico. Il mondo della musica è stato condiviso per anni con il suo amore più grande: il suo ex, Francesco Renga. I due hanno avuto una bellissima relazione di 9 anni, conclusa nel 2015. Purtroppo la fiamma si è spenta, tuttavia questa è solamente acqua passata, a sconvolgere il pubblico in questi giorni è un evento orrendo che sta girando in rete.

Ambra Angiolini: quando è morta?

Ovviamente questa domanda è alquanto ironica, ma al contempo cela un velo di verità. Sul web in queste settimane gira la notizia della presunta morte della showgirl Ambra Angiolini, ma non si sa né quando né come è successo. Non sa dircelo nessuno, tranne lei: probabilmente resuscitata dal sonno profondo.

Si scherza, come ogni anno qualcuno muore nel mondo dello spettacolo, e sta volta è capitato alla malcapitata Ambra che questo mese compie 43 anni. “Più diventi famosa e più ti fanno morire, abituati”, commenta un fan sotto al post di Ambra. La showgirl, venuta a conoscenza della falsa notizia sul suo conto, ha subito postato una foto dove ha scritto in didascalia: ” NON SONO MORTA #fakenews. Oppure non me l’hanno detto e domani andrò comunque al teatro nuovo a Verona”. Nell’occasione Ambra ne approfitta per ricordare al suo pubblico l’evento che la vede protagonista.

Sandra Milo non ha resistito, infatti sotto il suo post ha scritto: “L’autoironia non ti è mai mancata”, rimarcando l’affetto e la stima che ha l’attrice nei confronti di Ambra Angiolini.