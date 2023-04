Maria De Filippi, la pesante malattia entrata nella sua esistenza: è molto grave

Maria De Filippi nella sua vita fatta di successi, ha passato dei momenti di pura angoscia: la malattia che è entrata nella sua vita.

Una conduttrice, ma soprattutto una donna tutta d’un pezzo: la nostra Maria De Filippi è diventata negli anni un pilastro di Mediaset grazie alla sua bravura nella conduzione. La sua capacità di avere la mente aperta verso il mondo e il saper ascoltare i pareri di tutti i suoi ospiti durante le discossioni, senza cadere nell’aggressività e nel giudizio di parte, la distinguono fra i tanti. Questa sua forza e professionalità hanno portato Maria a vincere il suo primo Telegatto come Migliore trasmissione televisiva con intrattenimento ospiti.

Maria infatti, è una donna brillante ed inteligente che ha cambiato la sua vita. la conduttrice è laureata in Scienze delle finanze, ma la sua carriera la porta a lavorare in una società di videocassette. Questo lavoro in realtà, fu quello che cambiò la sua vita. La conduttrice conobbe Maurizio Costanzo in un convegno sulla pirateria musicale.

Maria, considerate le sue competenze pregresse, chiese a Maurizio di diventare la sua assistente. A Maurizio non ci volle molto per notare il talento innato della donna, tanto che le propose la conduzione di un nuovo format, ossia Amici. Quello che è successo dopo lo sappiamo benissimo e possiamo affermare che Costanzo ci ha visto lungo sulle doti di Maria. I due si legarono sentimentalmente nel 1997 e nel 2004 adottarono Gabriele, che attualmente lavora con la madre, dietro le quinte di Amici.

La sofferenza dietro la corazza

Maria in realtà è una donna fredda, che nasconde la sua dolcezza e il suo dolore dietro una corazza. Lei stessa ammette che suo figlio è un ragazzo eccezionale e che ha tanti bei pensieri su di lui, tuttavia afferma: “non sono prodiga di complimenti”. Maria in realtà, dietro questa immagine irremuovibile, nasconde un presente segnato dalla sofferenza della morte del marito, questo tuttavia, non è l’unico dolore che ha dovuto sopportare. La conduttrice ha deciso di raccontarlo a cuore aperto.

Quando la malattia è entrata nella sua esistenza

La sua famiglia è stata distrutta dalla morte del noto Costanzo. Sono stati attimi difficili, in quanto, la vita lavorativa doveva continuare nonostante tutto. Tuttavia Maria, questo dolore l’aveva già sofferto e anche in maniera intensa.

La famiglia, oltre al figlio Gabriele e il marito Costanzo, è composta da due bassotti: Ugo e Filippa. Sono sempre stati molto legati a i due cani. Purtroppo Ugo ha passato un periodo che è stato deleterio per l’intera famiglia. Il bassotto ha sofferto di una brutta epatite cronica che non lasciava tante speranze di vita.

Questo dolore ha segnato Maria ancor prima della morte di Costanzo. In un’intervista con Chi, la conduttrice confessa: “Lui è sopravvissuto a tutto e per me è stata paura e sofferenza. Se l’umano decide per se stesso che cosa è giusto fare o meno, per il cane invece la decisione la prendo io e mi sento davvero male”.