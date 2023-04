Serena Bortone, in queste ore ne danno il triste annuncio: non ce l’ha fatta

Serena Bortone si tiene il programma a denti stretti; tuttavia la Rai ha già firmato il contratto con un nuovo conduttore.

In queste settimane le voci sono state assordanti: Serena Bortone lascierà il suo programma? Lei smentisce. La figura iconica del programma “Oggi è un altro giorno”, che va in onda su Rai 1 nel primo pomeriggio, non intende mollare il colpo; tuttavia all’orizonte è arrivata una nuova minaccia, una figura che potrebbe dare seriamente filo da torciere alla storica conduttrice.

Per capire di cosa stiamo parlando, torniamo indietro nel tempo. Sono state molteplici le voci che alludevano ad una possibile sostituzione di conduzione di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, tuttavia si è parlato solamente di indiscrezioni senza alcuna prova concreta, apparte un piccolo dettaglio: il drastico calo di ascolti e share che è avvenuto in questo mese.

I dati più recenti, risalgono a martedì 28 marzo 2023, dove il programma ha totalizzato 1.575.000 di telespettatori, con il 16% di share (pubblico attivo). Questo dato, comparato a quello del programma di Maria De Filippi nella stessa fascia oraria, è alquanto sconcertante. Uomini e donne, nella stessa data, ha totalizzato 2.692.000 di telespettatori con ben 27,6% di share. Questo tuttavia, è il risultato migliore di questi giorni per “Oggi è un altro giorno”.

La Rai sicuramente non può ignorare tale situazione, motivo per cui le voci in questi giorni si stanno facendo sempre più rumorose.

Serena Bortone lascierà il programma?

In questi giorni, a causa dell’insistenza dei media, Setrena decide di rispondere, dicendo che lei è “una dipendente della Rai e credo morirò –televisivamente s’intende – nel servizio pubblico”. La conduttrice è fermamente convinta che la Rai non la sostituirà mai, in quanto rappresenta una sorta di pilastro per il programma, ma una giornalista di Oggi è riuscita a riaccendere il sospetto, facendo notare un dettaglio sfuggito ai tanti.

Nell’articolo, è riportato che il conduttore e giornalista Tiberio Timperi, partirà con un nuovo contratto Rai.“…sarà infatti uno dei mattatori del pomeriggio sulla rete ammiraglia a partire da settembre. Il suo nuovo incarico è ormai dato per certo. Ma chi sarà a pagare questa sua irrefrenabile ascesa? Chissà”, riporta Chi.

In queste parole si cela un velo di mistero. Timperi può davvero rappresentare una minaccia per la già provata Serena? “E perché dovrebbero? Io sono sempre stata un soldato dell’azienda. Non me ne sono mai pentita, ma nemmeno la Rai si è mai pentita di quello che mi ha affidato” dichiara la Bortone a Leggo.

Per il momento queste sono tutte ipotesi, tuttavia, quello che è certo è che Timperi a partire da giunio condurrà Uno mattina Estate, assieme a Serena Autieri, nella fascia oraria mattiniera.