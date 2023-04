Silvia Toffanin, dopo i figli e l’amore vero con Piersilvio arriva l’annuncio che tutti aspettavano: ce l’hanno fatta

Dopo la battuta lanciata da Pio e Amedeo, silfia Toffanin e Piersilvio Berlusconi stanno valutando un ipotetico matrimonio: ecco cosa è successo.

Pio e Amedeo, in occasione della prima puntata della seconda edizione del loro show, hanno tirato fuori domande scomode alla conduttrice si Verissimo, Silvia Toffanin. I due, dopo una serie di battute, hanno lanciato una provocazione a Piersilvio in merito futuro della coppia.

Il programma serale “Felicissima sera” è uno show irriverente in pieno stile di Pio e Amedeo, che vede la partecipazione di grandi ospiti del panorama musicale e dello spettacolo. Le puntate prevedono un mix di musica live affiancato a grandi ospiti che vengono intervistati.

La proposta lanciata

Nel corso della prima puntata, l’ospite Silvia Toffanin accetta di farsi intervistare da Pio e Amedeo in un talk denominato da loro “Verissimissimissimo”. Durante la comica intervista, parte una scenetta da parte dei comici, in cui alludono ad un’ipotetica proposta di matrimonio: “Visto che il mondo è cambiato, possiamo fare che i testimoni lo chiedono allo sposo che poi lo chiede alla sposa. Così gli mettiamo un po’ di pressione”. Silvia ride divertita alla frase. Il comico non soddisfatto continua: “Desideri sposare Silvia Toffanin, in arte Toffanin Silvia, in regime di comunione dei beni? Facci sapere”.

Tra risate e proposte di matrimonio, sembra che qualcosa si sia veramente smosso dalla coppia consolidata da ormai 20 anni: quello che è successo è incredibile.

Ci sarà un matrimonio?

La proposta di Pio e Amedeo forse ha mosso qualcosa. Alcuni dettagli riporterebbero infatti, alla possibilità di un prossimo matrimonio tra Silvia Toffanin e Piersilvio berlusconi. A farci sorgere il dubbio in primis sarebbe il titolo dell’ultimo numero del magazine Vero: “Pier Silvio e Silvia: no al trash del GF Vip, sì al nostro matrimonio”. Per quanto riguarda il GF Vip, la rivista fa riferimento a Pio e Amedeo che hanno fatto una battuta su quanto il programma creerebbe effetti negativi sulla società (cosa che probabilmente non è andata giù a Piersilvio). Per quanto riguarda il matrimonio?

Silvia Toffanin non ha mai negato la volontà di sposarsi con Piersilvio, ha infatti reagito molto divertita alle domande e al teatrino che è stato fatto durante l’intervista.

Chissà se l’annuncio fatto da Pio e Amedeo a Piersilvio ha fatto muovere qualcosa nella testa dell’imprenditore. Per il momento sappiamo che Berlusconi jr si è mostrato molto indignato per la battuta detta dai due comici durante lo show, ma probabilmente a Piersilvio, questa non è l’unica cosa che non è andata giù.