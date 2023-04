Mina, in diretta tv l’annuncio orribile: “È morta” | Ecco cos’è successo

Durante una puntata di Domenica In, si è visto un episodio che ha gelato il sangue: “Vorrei riportarla in vita”,dichiara Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi è nota per far parlare di sè, e questa volta l’ha fatto in maniera davvero efficacie durante una chiaccherata nel salotto di Mara Venier. Il primo episodio che l’ha resa protagonista, è dovuto alla parolaccia che si è fatta sfuggire in studio il 26 marzo.

Durante la chiacchera in ricordo del collega Paolo Limiti, morto nel 2007 a causa di un tumore al cervello, accade un malfunzionamento con il microfono. Per fortuna Mara non ha spaccato nulla a differenza del noto Blanco al Festival di Sanremo, ma si è lasciata andare ad un sonoro “C***o”, una parolaccia che Mara non ha visto di buon grado. Con tono le ha detto “Metti giù il microfono e ritorniamo a Paolo”.

Tuttavia, questa non è l’unica gaffe che ha visto protagonista la maldestra Iva Zanicchi, che in una precedente puntata a Domenica In si è fatta sfuggire un commento drammatico, che questa volta ha gelato letteralmente lo studio.

“È morta”: la dichiarazione di Iva Zanicchi

Nella puntata del 29 gennaio, Iva cita Mina a seguito di un discorso molto profondo. Durante la trasmissione, si stava parlando della 73esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto l’esibizione di Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Mara Venier chiede a Iva con quale artista le sarebbe piaciuto duettare, da li accade l’inimmaginabile.

“Ma per esempio Ornella Vanoni e Patty Pravo? Ti stanno simpatiche loro?”, suggerisce Mara. “Ma non stanno tanto bene loro” – continua Iva – “…io vorrei riportare in vita Mina! Mi hanno detto che è morta“. Tale commento ha gelato lo studio, tanto che la stessa, cerca di salvare l’irreparabile spiegando a tutti che la sua affermazione era ironica.“No, intendevo che la vorrei riportare in vita artistica, in scena”. Come tutti sappiamo, da molti anni Mina ha scelto di continuare con la sua musica, senza apparire più in televisione, almeno non fisicamente.

Mara Venier sottolinea repentivamente che Iva stava solamente scherzando. Questa gaffe capita spesso nelle interviste televisive. L’ultimo episodio che ha lasciato attimi di panico è stato infatti, quello che ha visto Vittorio Sgarbi alludere ad un ipotetica morte di Pippo baudo durante una puntata di Italia Si. Per fortuna anche in quel caso si è trattato di una notizia non vera, ma letta veramente da Vittorio Sgarbi. Ad ogni modo la cara Mina è viva e vegeta, infatti il 21 aprile uscira il suo nuovo album di inediti “Ti amo come un pazzo”. “La rivedremo” anche in un brano di Blanco, tutto nello stesso periodo: non ci resta che aspettare!