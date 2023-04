Re Carlo, spunta l’amante ufficiale e vivrà a corte: nuova guerra in famiglia | Ecco chi è

Re Carlo con la sua ultima decisione rischia di scatenare una nuova guerra interna alla sua famiglia: arriva la sua amante a corte.

Non è ancora arrivata l’incoronazione ma dallo scorso settembre Re Carlo è il nuovo sovrano di Inghilterra. Un naturale cambio della guardia dopo la scomparsa di sua madre, la Regina Elisabetta. Sin dal suo arrivo sul trono, il sovrano ha cambiato tante cose e assegnato anche nuovi titoli.

Questo è per esempio il caso del Principe William divenuto anche duca del Galles. In aggiunta anche il caso del fratello Edoardo che ha ottenuto il titolo di duca di Edimburgo, in precedenza di suo padre Filippo.

In queste ore però da Londra è arrivata una novità inaspettata ossia la decisione di Carlo di affidare il titolo di Lord-in-waiting al marchese di Cholmondeley. Una scelta che potrebbe avere delle serie conseguenze e questa volta a causa della moglie del nuovo arrivato a corte.

Re Carlo, la sua ultima decisione shock: brutte notizie per William e Kate

Il marchese a cui abbiamo fatto cenno prima sarà quindi parte integrante della nuova squadra scelta da Re Carlo per il suo regno. Il suo ruolo sarà simile a quello che nella versione femminile viene definito “dama di compagnia”. Il marchese accompagnerà quindi il sovrano in ogni suo passo e sarà presente a tutti gli eventi più importanti e soprattutto a corte.

Con lui ci sarà senza dubbio anche sua moglie, di 20 anni più giovane di lui, ossia l’ex modella Rose Hanbury. Un nome in realtà non nuovo a corte e nemmeno al gossip inglese. La donna nel 2019 è infatti finita al centro della polemica a causa della sua amicizia con William e Kate ma soprattutto per una indiscrezione che per mesi ha indicato lei come la presunta amante del principe.

William e Kate, si infiamma il gossip: torna Rose Hanbury

Questa storia risale al lontano 2019 quando Kate era in dolce attesa del suo terzogenito ossia il piccolo Louise. I tabloid dell’epoca hanno rivelato di una profonda amicizia tra Rose e la coppia reale anche perché i tre erano anche vicini di casa. Un rapporto che con il tempo si è guastato e secondo la stampa scandalistica proprio a causa di questo presunto tradimento.

All’epoca i giornalisti hanno provato ad approfondire la questione senza ricevere risposta ed al contrario hanno ricevuto minacce per vie legali. Da quel momento in poi di Rose non si è più parlato, almeno fino alla decisione di Re Carlo che metterà di nuovo Kate faccia a faccia con la marchesa.