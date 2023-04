Maria De Filippi, carabinieri di forza nello studio nel bel mezzo della diretta: la portano via

Momento storico durante la messa in onda del format Amici di Maria De Filippi: in studio hanno fatto il loro ingresso alcuni carabinieri.

Amici di Maria De Filippi è da circa 22 anni un format attesissimo dal pubblico di casa Mediaset. Ancora oggi va in onda e proprio in queste settimane è in corso la fase serale del programma. Nel dettaglio alcuni ballerini e cantanti si sfidano per non perdere il posto nella scuola e raggiungere così la finale.

Negli anni il programma ha regalato al pubblico alcuni clamorosi colpi di scena. In tutto questo tempo sono cambiati gli insegnanti, i professionisti e gli autori dietro le quinte ed in studio. Inoltre è più volte cambiata la formula del programma soprattutto nella fase serale.

Colpi a sorpresa non sono mancati nemmeno nella fase del pomeridiano e proprio in questo frangente una volta hanno anche fatto il loro ingresso in studio dei carabinieri.

Amici di Maria De Filippi, la fase del pomeridiano: colpo di scena in studio

Sin dalla sua prima edizione, il noto talent di Canale 5 prima di entrare nella fase del serale va in onda con una serie di appuntamenti pomeridiani. I primi mesi sono così dedicati alla formazione degli allievi che devono mettersi alla prova di settimana in settimana. I cantanti ed i ballerini devono preparare cover e coreografie per convincere gli insegnanti a tenerli nella scuola e portarli poi al serale.

Proprio durante questa fase si è registrato un caso clamoroso. Il pubblico ha infatti assistito ad una scena shock ossia l’ingresso in studio di un gruppo di carabinieri. I rappresentati delle forze dell’ordine hanno fatto il loro arrivo nel format per arrestare una aspirante ballerina ossia Lorella. Immagini che hanno fatto la storia e questo anche perché si trattava della scena di un film.

Maria De Filippi, il cameo in un film: scena storica

Il film in questione è Natale sul Nilo che fa parte di tutta quella serie di cinepanettoni realizzati dalla coppia formata dagli attori Christian De Sica e Massimo Boldi. In quell’occasione la figlia del personaggio di Boldi sperava di diventare una ballerina e da qui il provino ad Amici che suo padre ha deciso di bloccare con la forza.

Era il 2002 ed Amici era già un cavallo di battaglia della rete televisiva Mediaset. Inoltre quella è stata la prima apparizione al cinema per la nota conduttrice che si è dovuta solo impegnare per interpretare se stessa.