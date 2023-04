Il Paradiso delle Signore, allarme rosso nel finale: sparita nel nulla

Il gran finale della nota soap opera de Il Paradiso delle Signore è sempre più vicino: le prime anticipazioni sul futuro del personaggio.

Lo scorso mese di settembre ha preso il via la settima stagione della soap opera de Il Paradiso delle Signore. Il noto sceneggiato, dopo le prime due stagioni in prima serata, è divenuto un appuntamento settimanale. I nuovi episodi vanno quindi in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05 su Rai 1.

Puntate attesissime dai milioni di telespettatori che in questi anni si sono affezionati ed ogni giorno attendono con ansia di sapere quello che accadrà ai loro personaggi preferiti. A tal proposito sono in arrivo episodi scoppiettanti anche perché il finale di stagione è sempre più vicino.

Manca infatti circa un mese alla fine di questa stagione della soap opera e i telespettatori devono prepararsi ad un clamoroso colpo di scena.

Il Paradiso delle Signore, futuro in bilico per la protagonista: il retroscena

Nel corso del gran finale di questa stagione alcuni personaggi troveranno il loro lieto fine mentre per altri ci saranno nuovi nodi da sciogliere. Un indizio in tal senso è arrivato in questi giorni da parte dell’attore Roberto Farnesi che dalla terza stagione veste i panni del protagonista Umberto Guarnieri. L’attore in una stories pubblicata su Instagram ha rivelato: “Verso il finale di stagione Quale segreto nasconde la contessa?“.

A quanto pare quindi non solo il commendatore ma anche la contessa Adelaide di Sant’Erasmo sarà ancora una volta la protagonista assoluta di questo finale. Le parole dell’attore hanno scatenato i fan e gli affezionati con tante teorie in merito al destino della contessa che resta però avvolto ancora nel mistero.

Adelaide di Sant’Erasmo, cosa succede alla contessa: tutte le ipotesi

L’attrice Vanessa Gravina aveva già annunciato una piccola pausa dal set per motivi lavorativi. Per questo motivo sappiamo già che il suo personaggio per un certo periodo non prenderà parte agli episodi in programma. Dalle prime anticipazioni sappiamo che la contessa partirà alla volta di Lione per alcuni impegni privati senza però dare maggiori informazioni agli altri.

Il compagno Marcello Barbieri però scoprirà molto presto che la donna non è mai giunta a Lione. Per questo motivo deciderà di mettersi sulle sue tracce per scoprire come stanno le cose e quali bugie la donna ha raccontato alla sua famiglia. Le ipotesi in tal senso sono tutte diverse tra loro: da una presunta gravidanza al ritorno di un suo vecchio amore.