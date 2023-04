Ginevra Lamborghini dimentica Antonino, post cena in dolce compagnia: la foto infiamma i social

Ginevra Lamborghini ha trascorso una serata tra amici e si è poi allontanata in dolce compagnia: non si tratta di Antonino Spinalbese.

L’edizione appena terminata del Grande Fratello Vip continua a far discutere a causa di alcune dinamiche che per mesi hanno infuocato la casa. Una di queste vede coinvolta Ginevra Lamborghini ma soprattutto l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese.

La cantante e l’ex compagno di Belen Rodriguez in casa sembravano essere particolarmente affiatati. Una volta fuori dalla casa tra i due vi sono però stati dei problemi ed a quanto pare hanno poi preso due strade completamente diverse.

In queste ore inoltre è arrivato l’ennesimo clamoroso colpo di scena e questa volta con Ginevra protagonista. L’ex gieffina è stata infatti vista in dolce compagnia e lui non è uno sconosciuto.

Ginevra Lamborghini, dopo il GF Vip è cambiato tutto: cena galeotta

Una volta entrambi fuori dalla casa, Ginevra e Antonino hanno dichiarato di voler approfondire la loro conoscenza. Dopo pochi giorni è però arrivato il primo colpo di scena con l’ex parrucchiere paparazzato sotto casa in atteggiamenti intimi con la modella Carolina Stramare. Subito dopo anche Ginevra ha deciso di dire la sua ed ha rivelato di un affetto per Antonino che non si è trasformato in amore.

Tra i due quindi sembrerebbe essere tutto finito e potrebbe quindi non esserci spazio per nessun ulteriore sviluppo. Questo anche perché la Lamborghini in queste ore è stata vista in dolce compagnia. In quel di Milano, in una pausa tra una serata e l’altra, Ginevra ha preso parte ad un cena in compagnia di altri ex compagni di avventura. Subito dopo ha lasciato il locale ed è stata vista abbracciata ad un altro ex gieffino ossia George Ciupilan.

George Ciupilan, l’interesse per Ginevra: le ultime

Ginevra ha preso parte in queste ore ad una cena con la vincitrice Nikita Pelizon, il suo ex Matteo Diamante, l’ex gieffino George Ciupilan e Martina Nasoni, entrata in casa come ex. Tutti insieme hanno trascorso una piacevole serata tra canti, balli ed aneddoti sul GF Vip. Tutti insieme hanno poi lasciato il ristorante e Matteo ha pubblicato su Instagram questa foto di Ginevra con Ciupilan.

Una foto che ha in pochi minuti infiammato i social anche perché George ha pubblicamente ammesso di avere un piccolo interesse per Ginevra sin dal loro periodo in casa. Secondo alcuni quindi tra i due potrebbe esserci una frequentazione mentre per altri si tratta solo di una risposta della Lamborghini alla paparazzata di Antonino.