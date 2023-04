Enrico Brignano, tubi nel corpo e letti d’ospedale: la tragedia dell’attore

Enrico Brignano ha passato un periodo spiacevole che ha colpito la serenità della sua famiglia: l’operazione d’urgenza.

Enrico Brignano è un comico indiscusso della televisione italiana. Durante gli anni di carriera, lo showman ha dimostrato le sue doti da attore, cabarettista e doppiatore. Non ha mai avuto dubbi sul suo talento: Brignano, classe ’66, sin da giovane capisce cosa avrebbe voluto fare della sua vita, non a caso frequenta l’Accademia per giovani comici creata dall’iconico Gigi Proietti.

Enrico esordisce nel piccolo schermo partecipando come comico e barzellettiere alla prima edizione di La sai l’ultima? Da quel momento la sua carriera è stata tutta in salita. Il comico ha fatto ridere milioni di telespettatori. Il suo talento come attore è emerso da quando ha interpretato il ruolo di Giacinto inUn medico in famiglia.

Enrico Brignano è sposato con Flora Canto, ex tronista di Uomini e Donne. La coppia diede alla luce Martina nel 2017. Nel 2022 invece, Flora e Enrico convogliarono a nozze. La loro relazione sembra andare a gonfie vele nonostante i 17 anni di differenza.

Durante il 2021, Flora canto aspettò insieme ad Enrico il secondogenito della coppia, Niccolò. Qualche anno prima tuttavia, la showgirl non ha passato dei momenti rosei in quanto, ha dovuto affrontare degli spiacevoli problemi di salute, che hanno richiesto un ricovero d’urgenza.

L’operazione di Flora

La moglie di Enrico Brigano è stata operata d’urgenza nel 2019. A Flora sono state asportate la colecisti, un’ernia e l’appendice. Questo intervento a costretto Flora a rimanere 10 giorni in ospedale, lontana dalla sua figlia e da Enrico Brignano. Sono stati momenti durissimi per l’ex tronista, tuttavia ha avuto tutto il supporto di suo marito che è stato affianco a lei, prendendosi cura della piccola Martina.

Stefano Bona, responsabile della Chirurgia generale e Day Surgery di Humanitas ci spiega: “La colecisti, o cistifellea, è un piccolo sacco di circa 10cm fondamentale per la digestione. Si trova sotto al fegato ed è il deposito della bile, la sostanza prodotta dal fegato e qui immagazzinata prima di essere immessa nell’intestino. Quando alcune delle sostanze che formano la bile si solidificano, nella cistifellea si formano calcoli che si annunciano con dolore addominale.

“Mi hanno lasciato il fegato” sdrammatizza Flora ad un’intervista di Diva e Donna – ho pensato che lo devo dare a Tale e quale show. Ora sono qui, sto bene, il peggio è passato, sono in fase di guarigione in maniera rapida anche perché devo essere pronta per le dirette tv”. “Di carattere – aggiunge– sono una persona che cerca di sdrammatizzare i problemi il più possibile, quindi: ‘The show must go on’”. Di quel carattere forte probabilmente si è innamorato il nostro Brignano.