Gerry Scotti, nella sua casa di Roma spunta l’altro uomo: ci vive insieme ed è famosissimo | Beccati insieme anche in TV

Il conduttore Gerry Scotti non vive da solo a Roma ma divide casa sua con un volto famosissimo: li hanno visti anche in tv insieme.

Gerry Scotti è un volto amatissimo della televisione italiana e con i suoi format ha conquistato milioni di telespettatori. I suoi programmi si rivelano essere sempre di grande successo e questo anche perché il conduttore ama mettersi in gioco.

Scotti infatti non è solito solo lavorare come conduttore ma anche come giudice e basti pensare ad Amici o al format Tu Si Que Vales. Il successo in tv è in grado però di attirare l’attenzione dei telespettatori anche sulla sua vita privata.

Di recente è infatti emerso un retroscena sul suo privato che ha scatenato anche coloro che lo seguono. Il conduttore ha infatti rivelato di avere una seconda casa a Roma in cui però non vive da solo.

Gerry Scotti, la rivelazione sul suo privato: con chi divide casa

Il noto conduttore della rete televisiva Mediaset vive stabilmente vicino Milano che da sempre è casa sua. Per motivi di lavoro però Scotti è costretto a trascorrere parte del suo tempo a Roma. Questo soprattutto quando deve registrare gli appuntamenti con il format Tu Si Que Vales che sarà in onda anche a partire dal prossimo settembre con una nuova edizione.

In quel periodo vive stabilmente nella capitale ed a quanto pare però non da solo. Di recente i più attenti hanno infatti scoperto che il conduttore convive con un altro uomo. Una notizia che nessuno si aspettava e che ha lasciato quindi tutti stupiti. L’uomo che però divide questo appartamento con il noto conduttore non è in realtà uno sconosciuto ma si tratta di un suo famosissimo collega ossia Rudy Zerbi.

Rudy Zerbi, il suo rapporto con Scotti: amici fuori dallo studio

Gerry Scotti e Rudy sono quindi grandi amici nel privato e vivono insieme. Una notizia che lascia senza parole anche perché in studio invece i due si punzecchiano di continuo e sono soliti lanciarsi anche alcune frecciatine. In realtà si tratta di episodi ironici che servono anche per infiammare il pubblico presente in studio.

Lontani dalle telecamere i due hanno quindi trovato un feeling speciale e questo anche per un precedente. Scotti infatti era un grande amico di Davide Mengacci, padre biologico di Rudy. Un legame quindi particolare quello che unisce da anni i due colleghi.