Massimo Ranieri, dopo decenni l’ha riconosciuto come suo figlio: ecco chi è

Il noto Massimo Ranieri ha confessato a tutta Italia il nome del suo figlio segreto: di chi stiamo parlando? Ecco la rivelazione.

Massimo Ranieri è un cantautore che ha fatto la storia della musica italiana. La sua carriera è stata infatti lunghissima, durata ben 60 anni. In questo periodo Ranieri ha emozionato intere generazioni, pubblicando ben 31 album e milioni di dischi venduti. Il cantante, oltre ad aver segnato diversi decenni della musica italiana, ha dimostrato nella sua carriera diverse doti come artista. l’abbiamo visto sempre nel mondo della musica, ma stavolta ha sfoggiato il suo talento nella danza, dopodiché ha mostrato una grande vocazione anche nel doppiaggio.

“La mia voce piaceva, raggranellavo tanti spiccioli e me ne toccava una parte. Poi finii in un bar e anche lì cantavo per i clienti”. Ranieri racconta con orgoglio l’inizio di tutto, quando ancora non era l’artista che conosciamo oggi, ma aveva già quella fame che l’ha portato ad essere Massimo Ranieri, l’idolo della musica italiana.

La sua vita privata è stata sempre oggetto di gossip, nonostante la riservatezza dell’artista. Il suo primo amore è stato Franca Sebastiani, donna con cui è stato tanto tempo. Dopo di lei, fino al ’91, Ranieri è stato legato con Barbara Nascinbene e successivamente con Leyla Martinucci.

Non si sentiva padre

Dal primo amore è nata una figlia: Cristiana Calone. La bambina è venuta alla luce nel 1971 dalla relazione con Francesca Sebastiani, Ranieri tuttavia, non ha riconosciuto la figlia come legittima. Quando successe era molto giovane e non se la sentiva di diventare padre. Nonostante che, la bambina sia nata nel 1971, Ranieri la riconosce ufficialmente nel 1995. Questa è l’unica figlia di cui sappiamo qualcosa, tuttavia, ultimamente sembrerebbe che Ranieri abbia riconosciuto un altro figlio, ma questa volta lo conosciamo tutti in quanto si tratta di un personaggio famoso.

Il figlio segreto di Massimo Ranieri

Il cantante ha sempre avuto un rapporto molto intenso con Tiziano Ferro. Questa situazione non è dicerto passata inosservata ai fan più attenti che, oltre al bellissimo rapporto tra i due, hanno notato anche un evidente somiglianza tra i due artisti.

I due si conoscono benissimo e il loro rapporto è sempre stato paragonato a quello tra padre e figlio. Tuttavia, a seguito dei continui gossip in merito, sono arrivate le dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati.

Tiziano Ferro ammette che vede l’artista Massimo Ranieri come un papà, ma artisticamente parlando. Non vi è quindi alcun legame di sangue tra i due, ma solamente una grande stima e affetto reciproco.