“Cose a tre”: Paolo Bonolis se lo lascia sfuggire, confessione bollente sul suo matrimonio

Il conduttore Paolo Bonolis ha raccontato di un segreto bollente del suo matrimonio con l’autrice Sonia Bruganelli: gelo in diretta.

Paolo Bonolis è un volto amatissimo della televisione italiana e padrone di casa di numerosi format di successo soprattutto per la rete Mediaset. Il suo nome infiamma però anche il gossip ed a causa del suo matrimonio particolare con Sonia Bruganelli.

Il conduttore e la nota autrice televisiva sono legati da anni ed hanno anche tre figli. Spesso però la coppia finisce al centro di presunte voci di crisi a causa del loro stile di vita. Una questione su cui il diretto interessato ha finalmente deciso di dire la sua.

Nel farlo però Bonolis ha anche fatto una incredibile ammissione che vede coinvolta sia Sonia che una sua storica ex compagna.

Paolo Bonolis, le parole su Sonia Bruganelli: il loro matrimonio

Paolo e Sonia sono legati sentimentalmente dal 1997 e nel 2002 hanno poi coronato il loro sogno d’amore. I due si sono sposati e dalla loro unione sono nati tre figli ossia Silvia, Davide ed Adele. Il loro legame è da sempre però nell’occhio del ciclone ed in primis per accuse di raccomandazione nei confronti di Sonia che negli ultimi anni ha preso parte al GF Vip come opinionista.

A tal proposito durante la sua recente intervista con Pio e Amedeo in occasione dell’appuntamento con Felicissima Sera ha sottolineato: “Lei si diverte, le piace. Contenta lei, contento anche io“. In merito invece alle voci di crisi a causa della loro abitudine di vivere in case separate ha precisato: “Siamo in una casa allargata ma siamo a 10 metri“. Infine Paolo ha anche parlato del legame tra sua moglie e la sua ex storica ossia Laura Freddi.

Sonia Bruganelli, il suo rapporto con Laura Freddi: parla Paolo

Pio e Amedeo hanno quindi approfittato della presenza di Bonolis per parlare anche del rapporto tra sua moglie Sonia e la sua ex Laura. La seconda ha anche sostituito la Bruganelli quando un anno fa si è dovuta assentare dal GF Vip per le vacanze di Natale. Bonolis ha rivelato: “Laura e Sonia sono amiche, sono molto amiche“.

I conduttori non contenti hanno incalzato l’ospite che con ironia ha ammesso: “Come sono diventate amiche? Facciamo cose a tre“. Una risposta che ha scatenato i conduttori ed anche il pubblico presente. In ogni caso la battuta sembra confermare anche come il matrimonio dei due sia sereno e felice proprio grazie a questo loro modo di giocare.