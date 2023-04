Pier Silvio Berlusconi ha deciso, la Toffanin messa da parte: non la vedremo più

Pier Silvio Berlusconi sembra deciso a non permettere alla conduttrice Silvia Toffanin di andare in onda: l’ultimo clamoroso retroscena.

Clima sempre più teso in casa della rete televisiva Mediaset con i vertici pronti ad un vero e proprio cambio di rotta. In questi mesi soprattutto Pier Silvio Berlusconi ha scelto di farsi sentire tanto da scatenare un terremoto nel corso dell’ultima edizione del GF Vip.

Il suo intervento deciso ha infatti costretto la produzione del reality a correre ai ripari anche con toni duri nei confronti dei concorrenti. Inoltre gli autori si sono visti costretti a ben due squalifiche in pochi giorni: prima quella di Edoardo Donnamaria e poi quella di Daniele Dal Moro.

Questa questione sembra però destinata a non finire qui ma soprattutto rischia di vedere coinvolta anche Silvia Toffanin. La conduttrice potrebbe aver infatti ricevuto di recente un clamoroso divieto assoluto.

Pier Silvio Berlusconi, pugno duro a Mediaset: coinvolta anche la Toffanin

Prima il clamoroso caso al Grande Fratello Vip poi la decisione della produzione dell’Isola dei Famosi di eliminare alcuni concorrenti per non correre rischi. Due indizi di come il clima in casa della rete televisiva Mediaset sia piuttosto agitato e soprattutto di come tutto potrebbe peggiorare in pochissimo tempo. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare anche da Silvia Toffanin ed il suo consueto doppio appuntamento con Verissimo.

Il noto talk di Canale 5 va in onda al sabato e alla domenica pomeriggio ed è così in grado di accaparrarsi una importante fetta di pubblico. Un format che piace e convince anche grazie allo stile sempre impeccabile della padrona di casa. Proprio per preservare questa caratteristica del programma e per evitare nuove polemiche, gli autori si sarebbero riuniti per una decisione shock. A quanto pare nel corso delle prossime puntate non sarà intervistato più alcun ex gieffino.

Silvia Toffanin, nessun ex gieffino in studio: l’indiscrezione

Alcuni giorni fa ha preso piede l’ipotesi di una prima intervista per Oriana Marzoli ai microfoni di Verissimo. Al suo nome si è poi aggiunto quello della vincitrice Nikita Pelizon. Entrambe però non sono state viste come di consueto negli studi televisivi del format. Inoltre, il profilo Instagram Pipol Gossip ha rivelato che in realtà nessuna delle due sarà dalla Toffanin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

A quanto pare sia la rete che la conduttrice hanno deciso di non dare più spazio agli ex protagonisti di questa edizione del GF Vip. Il format sembra volersi soffermare quindi su altri volti della televisione italiana. Al momento resta una clamorosa indiscrezione e la situazione sarà forse più chiara nei prossimi giorni.