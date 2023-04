Pippo Baudo, dal tumore al ricovero d’urgenza: ecco come sta oggi | È scomparso dalla tv

Pippo Baudo in un’intervista racconta la sua sfida contro il tumore: “la malattia mi ha rafforzato, ho più coraggio”.

La grinta e la forza di Pippo Baudo ci raccontano come dietro ad un uomo di grande successo, si nasconda una persona che ha sofferto per la sua malattia. Il suo tumore infatti, è stato diagnosticato per la prima volta negli anni ’70, da allora Baudo ha passato diversi anni a lottare contro il male che lo affliggeva.

Durante un’intervista per l’associazione italiana malati di cancro, Baudo sente il bisogno di raccontare la sua esperienza, sperando che sia di aiuto per milioni di malati e famiglie che lottano ogni giorno contro il cancro.

Nel 72′ gli viene diagnosticato un carcinoma papillifero della tiroide. “Mi avevano parlato di “noduli tiroidei aberranti” e io ritenevo che si trattasse di qualcosa di passeggero. Mi avevano detto anche che senza la tiroide si poteva vivere normalmente, con terapie ormonali sostitutive, e questo mi permetteva di non preoccuparmi. Di non avere mai paura”. Il conduttore si sottopose all’intervento chirurgico che gli avrebbe permesso di abbandonare il tumore, tuttavia quello fu solo uno delle cinque operazioni totali.

Baudo racconta che inizialmente aveva sottovalutato la malattia, in quanto i medici stessi avevano rassicurato il noto conduttore. Ad oggi Pippo ringrazia quei medici che, oltre ad averlo curato, gli hanno dato forza e speranza. Nell’intervista racconta infatti, che ha preferito tenere lontano i propri familiari da questa situazione, non volendo che soffrissero per lui: “Ho preferito “fare squadra” con i medici”.

“Hai mai avuto paura”, chiede la giornalista. “Un periodo brutto c’è stato. Fu nel ’94, quando dovevo presentare il Festival di Sanremo e avevo perso la voce”. Baudo in quel caso si curò a Parigi, operandosi alle corde vocali. Ad oggi sembra avere superato con grande successo la malattia, tuttavia, nel frattempo ha subito un ricovero.

Il ricovero di Pippo Baudo

Pippo Baudo è stato portato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Roma il 27 settembre 2011. Da quanto riportato, si è trattato di uno sbalzo di pressione. A ricalcare il suo stato di salute è lo stesso Baudo che, dopo l’uscita della notizia del suo ricovero, si è affrettato ad annunciare:

“Sto bene, si e’ trattato solo di ”uno sbalzo di pressione. Domani saro’ dimesso’‘. Il conduttore è stato comunque sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno confermato l’ipotesi.

Il lavoro e la malattia

“La testa non è cambiata mai. Quando mi chiesero quali impegni avevo, per decidere quando operarmi, risposi che mi servivano tre mesi per preparare Canzonissima” racconta Baudo ricordando con ironia la sua devozione alla carriera. Da allora passarono più di 40 anni e Baudo ha finalmente Baudo decide di prendersi del meritato riposo assieme alla sua famiglia.