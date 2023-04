Flavio Insinna, entra in diretta completamente ubriaco: la ripugnante situazione

Nello studio dell’eredità, Flavio Insinna è stato partecipe di un evento davvero scandaloso: il conduttore è dispiaciuto.

Flavio insinna è già da diversi anni che si trova al timone dell’Eredità, il gioco a quiz di Rai 1. Sebbene Insinna sia un pilastro per il programma, diverse voci sul web stanno alludendo ad una possibile sostituzione di conduzione per la prossima stagione.

Il pubblico è letteralmente basito da questa notizia, in quanto Flavio con la sua simpatia, intrattiene il pubblico dal 2008. Mancano meno di due mesi al termine della stagione, ma i rumors su i possibili cambi di programmazione Rai stanno letteralmente prendendo il sopravvento.

A settembre torneranno in onda tutti i programmi, l’unico che sembra davvero a rischio è Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Per quanto riguarda l’Eredità, sembra che la Rai stia pensando ad una sostituzione mirata. Il nuovo conduttore potrebbe essere Pino Insegno. La prossima stagione inizierà molto tardi, ossia a dicembre: un mese dopo la stagione corrente che anch’essa ha tardato a sua volta iniziando ad ottobre.

Per adesso, la sostituzione di Insinna è solo frutto rumors; tuttavia, una cosa è certa: l’episodio imbarazzante che ha creato non poco scompiglio. Durante una puntata dell’eredità, Flavio è stato partecipe di una situazione imbarazzante, dove si intravedeva un chiaro stato di ubriachezza.

Dalla sbornia ai “postumi” in diretta

I telespettatori più attivi ricorderanno sicuramente di cosa stiamo parlando. Durante una vecchia puntata dell’Eredità, il pubblico si trova di fronte ad un concorrente che sembra tutto furchè sobrio. Il quiz si svolge in maniera davvero insolita, sopratutto nel momento in cui si entra nel tema della geografia.

Che il concorrente non amasse particolarmente la geografia è stato notato da tutti. Come se non bastasse, durante una domanda sulla Puglia, l’uomo ha dato il meglio di se, diventando così il protagonista di numerosi meme ironici sul web. Il concorrente invece di rispondere “Ostumi”, dice “Postumi. Non ci è voluto molto tempo per far diventare questa risposta virale.

Il pubblico della Rai non è mancato per dire la sua sul concorrente, affermando in massa che durante la puntata l’uomo era palesemente ubriaco. Per questo motivo il suo errore di pronuncia ha generato simpatia e battute nel pubblico. Ovviamente Insinna è un conduttore di un certo calibro e anche in questo caso, ha saputo gestire la situazione nel migliore dei modi, con la simpatia e la professionalità che lo contraddistinguono.