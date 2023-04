“Ha un manager”: Gianni Sperti scopre il segreto del cavaliere, complotto contro la redazione

Scoperta shock dell’opinionista Gianni Sperti nel corso dell’ultima registrazione del dating show Uomini e Donne: smascherato il suo piano.

Uomini e Donne è divenuto negli anni un vero e proprio cavallo di battaglia di casa Mediaset. Tutti i giorni milioni di telespettatori attendono l’appuntamento della giornata per scoprire come vanno le cose per i protagonisti sia del Trono Classico che di quello Over.

Il pubblico ogni giorno assiste a clamorosi colpi di scena innescati dai presenti in studio ed a partire dagli opinionisti. Proprio in queste ore Gianni Sperti si è reso protagonista di una scoperta amara che vede coinvolto anche uno storico cavaliere.

Grazie alla segnalazione di una dama, l’opinionista ha scoperto il segreto che da mesi sembra nascondere il suo “nemico” in studio.

Gianni Sperti, il cavaliere non può nascondere il suo segreto: tutta la verità

Come accade di consueto anche questa settimana i protagonisti di Uomini e Donne si sono ritrovati in studio per registrare una nuova puntata. Si tratta di un appuntamento che con ogni probabilità andrà in onda subito dopo la pausa pasquale. Sempre attento alle dinamiche del programma ma soprattutto aggiornato su quanto accade in studio, Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato un clamoroso colpo di scena.

Stando alle sue anticipazioni, i presenti in studio hanno infatti scoperto di un segreto che il cavaliere Armando Incarnato sembra custodire già da diverso tempo. A quanto pare infatti il noto protagonista del Trono Over ha anche lui un manager. Un dettaglio non da poco se si considera che in questi mesi Armando ha accusato alcuni partecipanti del format di agire proprio in accordo con un manager esterno.

Armando Incarnato nella bufera: tutto lo studio contro di lui

Lorenzo Pugnaloni attraverso i social ha anche rivelato alcuni dettagli della puntata in questione: “Gianni lo ha attaccato dicendo che anche lui fa ciò che poi recrimina agli altri. Il tutto è partito da Aurora che ha portato delle prove ed ha detto che lei ha delle certezze. Anche Riccardo si è unito contro Armando“.

Armando a quanto pare non si aspettava questo colpo basso ed ha reagito abbandonando lo studio come suo solito. Una segnalazione shock e che nessuno si aspettava quindi. Non è dato sapere come ha reagito invece la padrona di casa Maria De Filippi ma il cavaliere adesso rischia di non essere più riammesso in studio come accaduto ad altri protagonisti.